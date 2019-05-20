DSP yönetimine İmamoğlu tepkisi

‘ÜZÜLEREK AYRILDIM’

24 yıldır DSP rozetini taşıyan ve merhum Bülent Ecevit döneminde Adalet Bakanlığı yapan Hikmet Sami Türk, yaşananları şöyle anlattı: “Parti Meclisi toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğimizi açıklamamızı önerdim. Kabul edilmedi. Ben de Parti Meclisi üyeliğinden istifa edeceğimi belirttim. Genel Başkan, bir gazeteye yaptığı açıklamada, ‘DSP; FETÖ'cülerin ABD'den,PKK'lıların Kandil'den, HDP'lilerin de Meclis'ten destek verdiği birine destek vermez, veremez' dedi. Böyle bir gerekçe açıklamak DSP Genel Başkanı'na yakışmaz. Bu, bardağı taşıran son damla oldu. Partiden çekilme gerekçem bu. DSP, bu kararla, Ecevit'in kurduğu partinin özelliklerini kaybetmeye başlıyor. Partimden üzülerek istifa ettim.”

‘FATURASINI ÖDÜYOR’

DSP'den TBMM Başkanvekili, TBMM Grup Başkanvekili seçilen Uluç Gürkan ise kararı şöyle değerlendirdi: “31 Mart'ta CHP'ye karşı aday çıkartmak için kurulan bağlantıların faturasını ödüyor olmalılar. DSP'nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit, ‘her şey çok güzel olacak' inancı ve kararlılığında.”

ÇÖLAŞAN DA İSTİFA ETTİ

DSP Parti Meclisi Üyesi Necmiye Çölaşan da, Genel Başkan Önder Aksakal'ı DSP'nin kuruluş felsefesinden uzaklaşmakla suçladı. Çölaşan, ‘Genel başkan Yeni Şafak gazetesine verdiği demeçte Ekrem İmamoğlu'na destek açıklamasının 12'ye karşı 33 oyla reddedilme gerekçesi olarak söylediği sözlerin hiçbiri o gün parti Meclisi toplantısında söylenmedi. Aklınızdan geçenleri Parti Meclisi’nde konuşulmuş gibi açıklama yapmanız kabul edilemez. İlkelerinden uzaklaştığı için DSP Parti Meclisi Üyeliği’nden ve 25 yıldır üyesi olduğum DSP üyeliğinden istifa ettim’ dedi.