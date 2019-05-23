Efsane geri dönüyor! Uğur Dündar’ın konuğu Ekrem İmamoğlu

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın yıllara meydan okuyan programı Halk Arenası bu akşam saat 21:00’de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nden Sözcü TV aracılığıyla yayınlanacak.

Programın konuğu olan İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Uğur Dündar’ı canlı yayında izlemek için saatler 21:00’i gösterdiğinde Sözcü TV YouTube adresini ya da Sozcu.com.tr’yi ve ya Sozcu.com.tr’nin Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarını takip etmeyi unutmayın.