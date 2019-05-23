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Efsane geri dönüyor! Uğur Dündar’ın konuğu Ekrem İmamoğlu

Türkiye'nin en güvenilir kişisi, usta gazeteci ve televizyon habercisi Uğur Dündar'ın sunduğu, Sözcü TV ekranlarında ilk kez yayınlanacak Halk Arenası programının konuğu İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olacak. Beylikdüzü Belediyesi'nin Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne gelen seyirciler 21:00'de başlayacak yayın için salonu şimdiden doldurdu.

Sozcu.com.tr
19:43 -
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Efsane geri dönüyor! Uğur Dündar’ın konuğu Ekrem İmamoğlu

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın yıllara meydan okuyan programı Halk Arenası bu akşam saat 21:00’de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nden Sözcü TV aracılığıyla yayınlanacak.

Programın konuğu olan İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Uğur Dündar’ı canlı yayında izlemek için saatler 21:00’i gösterdiğinde Sözcü TV YouTube adresini ya da Sozcu.com.tr’yi ve ya Sozcu.com.tr’nin Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarını takip etmeyi unutmayın.

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EKREM İMAMOĞLU BU AKŞAM 21:00'DA UĞUR DÜNDAR'LA HALK ARENASINDA. YOUTUBE VE TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA!

Son güncelleme: android-time 19:48 23.05.2019
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