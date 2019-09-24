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Egemen Bağış ‘Çekya Büyükelçisi’ olarak ilk kez konuştu

17-25 Aralık sürecinin ardından AB Bakanlığından istifa etmek zorunda kalan ve geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevlendirilen Egemen Bağış, bu atamanın ardından ilk kez gazetecilere konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin" açıklamasına yanıt veren Bağış "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile oraya gidip, görevimi yapacağım" dedi.

10:12 -
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İstanbul’da özel bir üniversitenin toplantısına katılan Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, atamadan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Bağış, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı; bu ülkede yıllarca siyasette, akademik çevrelerde ve özel sektörde hizmet vermiş vatansever olarak her zaman olduğu gibi milletimin hizmetkarı, devletimin oradaki bayraktarı olmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

Çekya ile ilgili hedeflerini anlatan Bağış, “2013’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 5 milyar dolar ikili ticaret hedefi vardı, şu anda 3.6 milyar dolara ulaşıldı. 5 milyar dolarlık hedefi bir an önce yakalamak için Türkiye’de ekonomi alanında faaliyet gösteren kurumlarla iş birliği yaparak rakamı yükseltmeye çalışacağız” diye konuştu.

FOTO:DHA – Bağış, İstanbul’da özel bir üniversitenin toplantısına katıldı.

“TURİZM POTANSYELİMİZİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Türk öğrencilerinin Erasmus programı kapsamında ilk tercih ettikleri ülkenin Çek Cumhuriyeti olduğunu söyleyen Bağış, “Bu bizim için çok çok anlamlı. Onların da en çok seyahat ettiği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yani turizm potansiyelimizi arttırmak için de çok ciddi çalışmalar ortaya koyacağız. Bugüne kadar yapılan bütün çalışmaların üzerine yenilerini ekleyerek elimizden gelen her türlü hizmeti de vermeye çalışacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik “Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil edemezsin” açıklamasına yanıt veren Bağış “Sayın Kılıçdaroğlu´nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile oraya gidip, görevimi yapacağım” diye konuştu.

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Son güncelleme: 10:21 24.09.2019
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