Son dakika: Ekrem İmamoğlu İstanbul seçim sonuçları için oy farkını açıkladı

İstanbul seçim sonuçları için Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Bazen vatan için gözünün kırmadan bir şeyler yapmam gerekir. Bir kere şaşkın değilim. 48 yaşındayım. İç dünyam bana çok genç olduğumu söylüyor. Enerjik hissediyorum. Atatürk Samsun’a çıkmaya karar verdiğinde 38 yaşındaydı. Ben Atatürk’ün o kararı aldığındaki yaşından 10 yaş büyüğüm.Bugün en çok ihtiyacınız olan şey insan. Tek başına bir şeyler yapmak hayır. İhtiyaç duyduğunuz kim toplumdaki herkes aslında. Doğru insanlar kendi konularında uzman insanlar.

‘ARADAKİ FARK 1389’

Belediye başkanı olduğum gün ben Alpaslan Türkeş’in anarım. Demirel’i de Erbakan’ı hep anarım. Herkesle aynı düşünmek zorunda değilim.Her şey bir deneyimdir. Yarınlarda yanlış yapmamak adına bir deneyim. sürece katkı veren avukatlarımıza, çalışanlarımıza, kadınlara, gençlere teşekkür ediyorum. Keşke bu süreç uzamasaydı. 17 ilçe sonuçlandı. 18 bin 742 aradaki fark. 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. 785 oy benim adıma geçerli hale getirildi. Aradaki fark 1389. Bütün geçersiz oyların sayımının sonu yok. Ankara’da 2014’te sayılmadı. Mansur Yavaş itiraz süreci devam ederken Sayın Gökçek’e mazbata verildi

AKP kanadının seçimi sıkıntıya soktuğunu savunan İmamoğlu, AKP’li yetkililere ‘Bütün süreci siz hazırladınız, bütün önlemleri siz aldınız. ‘En güvenli sistem bizde’ dediniz, 1 milyon insanın görevli olduğunu siz söylediniz’ diye seslendi.

‘BÜTÜN OYLAR YENİDEN SAYILSA BE ÇIKAR?’

Nereye gidiyoruz o zaman. O zaman Türkiye’deki bütün sandıkları sayalım. İmamoğlu kaybedene kadar sayalım. Trajikomik bir durum.İmamoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün “İstanbul’da seçimler yenilenmeli” ifadesini de değerlendirdi.

“Seçimi kazandığıma inanmasam, elimizdeki veriler bunu göstermese, Allah şahit çıkar ‘Kaybettik’ derim” açıklamasında bulunan İmamoğlu, “Her seçimde tekrar tekrar mı sayalım? Seçimden kurtulamıyoruz. Kazanana kadar seçim mi o zaman?” diye sordu.

BİNALİ YILDIRIM’A YANIT

Anıtkabir sağa sola gitmek değildir. Zira Atatürk’ün manevi huzurunda söylemiş olurum. Bu benim ilk görev aldığımda yaptığım şeydir. Acele etme, sabret diye arkasındakilerin gülmesini de anlamıyorum. Sağında duran 3 bin oyla kazandık diye duyuran isim. Kendisi de kazandık diye açıklama yaptı.

ERDOĞAN’LA BU SÜREÇTE GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

O anı hissetsem yapardım. Şu anda öyle bir hissiyat gelmedi. Takdir kendilerinin ama talep etmekten kaçınmam. İstişare diye çok değerli bir tanım var toplumda. Konuşmamak kötü olan şey. O bakımdan her koşulu zorlamanın toplumun ferahlaması adına önemli. Sayın Erdoğan 16 milyon vatandaştan birisi. Ayrıca cumhurbaşkanı. Görüşme talep etmekten kaçınmam

‘SEÇİMİ KAZANDIK’

Yaptığımız simülasyonlarla biz seçimi kazandık. 119 bin geçersiz oyda elde ettiğiniz verinin yanılgı payı sıfıra yakındır.

‘ŞU ANDA İSTANBUL SAYILIYOR ANKARA SAYILIYOR AMA NEDEN BALIKESİR SAYILMIYOR?’

Sayılıyor zaten. Biz de takip ediyoruz ama şikayet ettiğimiz şey çifte standart. Muş dedik, Balıkesir dedik. Ayrıca ömür bitiyor, bir gün daha bitiyor. Bunu anlamak mümkün değil.

‘HER SEÇMEDEN OY ALDIK’

Her seçmenden oy aldık. AK Parti’den de geldi. HDP’li seçmen aynı şekilde. Bir AK Partili bana neden oy vermesin ki? Çocuğunu, şehrini düşünüyorum. Hiç kimseyi ayırt etmem. Gelin benim ilçeme sorun, iddialıyım. İstanbul’un en çok yeşil alana ihtiyacı var. İki kere iki dört.

ERDOĞAN’IN ‘TOPAL ÖRDEK BENZETMESİNE YANITI

Sanırım Meclis’teki yeterli sayının lehimize olmaması üzerine yorum yapmış diye düşüneceğim. İstanbul bir demokrasiyle yönetildiğinde hiç kimse bu şehre ihanet edemeyecek. Buna ben de dahilim. Benim odamın ne özelliği olabilir? Kapısı açık, görüntüleyecek. Görüşmelerimde izleyecekler.