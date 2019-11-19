Ekrem İmamoğlu metrobüse bindi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Metrobüs yoğunluğunu azaltmak için, yüksek kapasiteli yeni nesil yerli metrobüsü test ediyoruz” denildi.

İmamoğlu’nun yaptığı açıklama şu şekilde:

“Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek. Bazı duraklarda her iki yönlü iniş biniş sağlayabilen. Daha ferah araçlar. Hem birikmeleri engelleyecek hem daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek bir süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşleri yapıyorlar”