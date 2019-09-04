Ekrem İmamoğlu Sivas’ta: Ben, bütün bu acı olayları hatırladıkça…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberinde 14 meclis üyesi ile birlikte sabah 07.10'da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Sivas Kongresi'nin 100'ncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere kente gelen İmamoğlu ve beraberindeki heyet, havaalanından ayrılmadan, aynı alana inen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, daha sonra CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının yapılacağı otele geçti. Birlikte yapılan kahvaltının ardından CHP heyeti MYK toplantısına geçerken, İmamoğlu, rotasını Sivas sokaklarına çevirdi.

BERAT'IN TÜM SİMİTLERİNİ ALDI!

İmamoğlu, ilk olarak kentin tarihi sembollerinden Taşhan'da kahve molası verdi. İmamoğlu burada, Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliğine Türkiye'den seçilen ilk bilim insanı olan, pilsiz çalışan giyilebilir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden cihaz geliştiren Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren ile karşılaştı.

İmamoğlu, bir süre sohbet ettiği Dağdeviren'den çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Ardından Sivas sokaklarına çıkan İmamoğlu, vatandaşlarla selamlaşıp, esnaf ziyaretleri yaptı. Bir anda karşılarında İmamoğlu'nu gören vatandaşlar, kısa bir şaşkınlığın ardından İBB Başkanı ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar tarafından kelimenin tam anlamıyla kuşatılan İmamoğlu, yol almakta zorlandı. Bu sırada bir vatandaş, İmamoğlu'na, “Başkanım, yine gelin. Burayı bırakmayın” şeklinde seslendi. Sokakta simit satan Berat Karaca (15) adlı bir çocukla tanışan İmamoğlu, “küçük esnafın” tablasındaki tüm yaklaşık 100 simitin tamamını satın aldı ve “Herkes birer tane paylaşsın” dedi. Bu sırada bir vatandaşın, “Durun hele! Aceleniz ne? ‘Memlekette imam yok diyordunuz, aha geldi” sözleri, renkli anların yaşanmasına neden oldu.

“BAŞKANIM, BİR SARILABİLİR MİYİM?”

İmamoğlu, Sivaslı vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle adım adım ilerlemek zorunda kaldı. Kalabalığın arasındaki İmamoğlu'na ulaşmayı başaran bir kadın vatandaş, İBB Başkanı'na, “Başkanım, bir sarılabilir miyim” şeklinde bağırdı. İmamoğlu'ndan, “Elbette” yanıtını alan vatandaş, duygularını, “Ben, size çok dua ediyorum. Dualarımız sizinle” sözleriyle dile getirdi. Kalabalığın kenarından başka bir vatandaşın da yanındaki arkadaşını, “Sempatik bir adam. Gel, resim çektirelim” diyerek ikna etmeye çalışması, çevredekileri güldürdü. İmamoğlu, önünden geçtiği bir dönerci dükkanının sahibi Ekrem Coşkun ile ilginç bir diyalog gerçekleştirdi. Coşkun, “Bugünün anısına, döneri bedava yaptım” dedi. Coşkun'un sözlerini kalabalığa aktaran İmamoğlu, dönerin tadına baktı.

MADIMAK'TA KATLEDİLENLERİ ANDI

İmamoğlu, yoğun izdiham altında, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılmasıyla yaşanan Sivas Katliamı'nda yaşamlarını yitiren 35 kişi anısına kültür merkezine dönüştürülen binayı ziyaret etti. Kültür merkezi girişinde yaşamını yitiren aydınlar, sanatçılar ve yurttaşlar anısına düzenlenen köşeye karanfil bırakan İmamoğlu, herkesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti. Saygı duruşunun ardından konuşan İmamoğlu, “Ruhları şad olsun. Bu tür kötü olayların hepimize ders olmasını diliyorum. Ders olması sadece lafta değil. Bu ülkenin artık güzel işlere, günlere ihtiyacı çok fazla. Ben, bütün bu acı olayları hatırladıkça, toplumun birbirini daha çok kucaklaşması için dua ediyorum. Ben kucaklaşma deyince de birileri rahatsız oluyor ama rahatsız olsun. Biz, bu memlekete hep birlikte iyi pozitif düşünceyi, insanların birbirini sevmesini isterken hiçbir önyargı taşımamasını, bu toplumun bir parçası olduğu için sevmesini, dünyayı sevmesini dua ederek istiyorum. Buradaki insanların da her birisinin temennisi tamamen oydu. O duygularla kendilerini rahmetle anıyorum” dedi. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında kentin önemli tarihi eserlerinden Buruciye Medresesi'ni, kent meydanını, Çifte Minare'yi ve Şifahiye Medresesi'ni dolaştı.