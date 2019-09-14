Elazığ’da Diyarbakır’daki PKK terörü lanetlendi

12 Eylül Perşembe günü Diyarbakır'ın Kulp ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki ormanda çalışan işçileri eve götüren 59 FT 542 plakalı kamyonetin Ağaçkurur mevkiinden geçtiği sırada, PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) uzaktan kumandayla infilak ettirilmiş, patlamayla kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesiyle 7 vatandaşımız şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Yürüyüşe; Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, siyasi parti il temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” ve “Ne mutlu Türküm diyene” sloganları atarak İzzetpaşa Meydan’ından Aymet Aytar Meydanı’na kadar yürüdü.

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Burada bir konuşma yapan Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, “Terörizmin ve teröristlerin hedefi ortak geleceğimize yönelen bu canice saldırılar kimden gelirse gelsin terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.

“TERÖR KAN VE ŞİDDETTEN BESLENEN BİR İNSANLIK SUÇUDUR”

Terörün kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçu olduğunu belirten Bahşi, “Diyarbakır’daki annelerimizin başlattığı eylem çok değerlidir. Diyarbakır’daki annelere Elaziz’den selam olsun. Hacire annemizin ateşlediği bu direniş fitilinin önce bölgemizde sonra Ortadoğu’da sonrada tüm İslam coğrafyasında bir bomba gibi patlayarak İslam düşmanlarının güçlerini yerle bir etmesini rabbimizden istiyoruz” ifadelerini kullandı.