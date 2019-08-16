Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eleştirilerin hedefi olmuştu… AKP’li başkan o şirketlerden istifa etti

Koltuğuna oturduğu 31 Mart'tan sonra belediyenin tüm şirketlerine kendisini 'başkan' olarak atayan ve şirket başı 'huzur hakkı' alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tepkilerin ardından bu görevlerinden istifa etti.

Halil ATAŞ / Bursa
09:15 -
Haberler Gündem
Eleştirilerin hedefi olmuştu… AKP’li başkan o şirketlerden istifa etti

Kamuoyunun gündemine son olarak “30 Ağustos halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değil” sözleri ile gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kendisini belediyenin tüm şirketlerine yönetim kurulu başkanı olarak atadığı anlaşılmışı.

Söz konusu şirketlere AKP'li il yöneticilerini başkan vekili yapan Aktaş'ın ‘huzur hakkı' adı altında da aylık yaklaşık şirket başı 750’şer lira ‘huzur hakkı’ aldığı ortaya çıkmıştı. Başkan Aktaş, tepkilerin ardından yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerden istifa etti.

BAYRAMDAN ÖNCE İSTİFA ETMİŞ

Eleştirilerin hedefinde olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı öncesi yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BURULAŞ, BURFAŞ, Kültür AŞ. BEŞAŞ, Tarım AŞ, Jeotermal AŞ ve Burkent şirketlerinden istifa ettiği ortaya çıktı.

Aktaş’ın sadece diğer ilçe belediyelerinin de iştiraklarıyla kurulmuş olan BİNTED Şirketi’nin başında kaldığı öğrenildi.

Son güncelleme: android-time 09:21 16.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more