Emniyetten polis adaylarına üzücü haber

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla vatandaşlardan gelen polis alımlarında renk körlüğü engelinin kaldırılması yönündeki talepleri değerlendirmeye aldı. Emniyet, bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışındaki uygulamaları araştırdı. Bu kapsamda Amerika, Çin, Almanya, Fransa, Japonya, Avusturya, Danimarka ve İtalya aralarında bulunduğu 27 ülkede polisliğe girişte yapılan renk körlüğü uygulamaları incelendi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE RENK KÖRÜ POLİS YOK

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; söz konusu ülkelerinde aralarında bulunduğu birçok gelişmiş ülkede renk körlüğü bulunanların polis olmadığı görüldüğünü kaydedildi.

RENK KÖRLÜĞÜ GÜVENLİK ZAFİYETİ OLUŞTURUYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Farklı uygulamaların olduğu belirtilen birkaç ülkede ise yapılan görevlendirme şekillerinin ülkemizdeki polisin çalışma şart ve usullerine uymadığı ve ülkemiz haricindeki diğer ülkelerin de bu durumu güvenlik zafiyeti olarak değerlendirdiği tespit edildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve hakem hastanelerde görevli ‘Göz Hastalıkları Uzman Doktorları' ile yapılan görüşmeler sonucunda ise; Kısmi Renk Körlüğünün kendi içerisinde önem sırasına ayrılabilmesinin tıbben mümkün olmadığı kanaati ve görüşü bildirildi”

İSHİHARA TESTİ DÜNYA STANDARTLARINDA

Türkiye'de yapılan renk körlüğünün tespiti için kullanılan ‘İshihara Test' yönteminin dünya standartlarına uygun olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Gün ışığının herhangi bir saatinde, olay yerindeki şahıs, suç delili ile suç ve suçluyu ortaya çıkaracak her türlü belge ve diğer materyallerin, şahıslara ait bilgilerin gerçek renk ve özellikleriyle algılanması ve diğer güvenlik güçlerine de doğru olarak aktarılması gerektiğinden, mevcut uygulamada değişikliğe gidilmesinin güvenlik zafiyeti oluşturacağı değerlendirildi. Renk körlüğünün tespiti için kullanılan “İshihara Test” yönteminin dünya standartlarına uygun olduğu, incelenen ülkelerde de aynı yöntemin uygulandığı, renk körlüğü muayenesini yapacak olan doktorun muayene şekli ve yönteminden bağımsız olacak şekilde dijital olarak sonuç verecek bir cihazın bulunmadığı, renk körlüğünü giderdiği söylenen lens ve gözlüklerin; bu sorunu tam olarak gideremediği, gözle ilgili diğer sorunlara yol açabileceğinden polisin çalışma usul ve koşulları açısından çözüm olarak görülemeyeceği sonucuna varıldı.

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ANCAK BİR MÜJDELİ HABER DE VAR

Emniyet Teşkilatı, polis adaylarına iyi bir haber de verdi. Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle; Anemi, tiroid hastalıkları, safra kesesi polipleri ve taşları, hemanjiom (iyi huylu damar tümörü), cilt altı yabancı cisimler, yüksek frekanstaki işitme kayıpları, atnalı böbrek, böbrek taşları, psikiyatrik tedavi geçmişi gibi birçok konuda polis olmak isteyenler için iyileştirme yapıldı.