Erbakan’ın partisinden ilginç Davutoğlu çıkışı!

Çolak, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Gümüşhane 1. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, illerdeki teşkilat çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisinin kuruluşuna işaret eden Çolak, şöyle devam etti:

“Biz gelişigüzel kurulmuş bir parti değiliz. Biz ihtiyaçtan, zaruretten doğan partiyiz. Şu anda siyasi arenada hiç kirlenmemiş, gençlik kollarından, imam-hatip lisesinden ve üniversitede AGD temsilcilikleri yaparak gelmiş bir genel başkanımız var. Doktora unvanı almış, Erbakan Hoca’mızın dizinin dibinde yetişmiş Dr. Muhammet Ali Fatih Erbakan’dan Allah razı olsun.”

Çolak, Saadet Partisini eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda bizim ayrılmış olduğumuz parti CHP ile seçime gitti. CHP ile yapmış olduğunuz hükumet sözleşmesinden birkaç başlık söyleyin bakalım. D-8 var mı? İslam Birliği var mı? İlahiyat fakülteleriyle, İslam’la ilgili çalışmanız var mı? ‘İslam Batı medeniyetine karşı yenilmiştir.’ diyen Abdullah Gül’ün eteğine yapıştılar. Bu adam Refah Partisine ve Erbakan Hoca’mıza en büyük darbeyi vuran bir insan. Bu insanlara kucak açılıyor. Erbakan Hoca’ma her türlü hakareti yapan, iftira atıp 28 Şubat’ı tetikleyen insanlar Erbakan’ı anma programlarında davet edilip konuşturuluyor ve ödüller veriliyor. Hayatları Erbakan ile uğraşmakla geçen insanlara söz hakkı veriliyor.”

Çolak, Allah rızası için çalışacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni bir parti türetmeye çalışıyorlar. Televizyonlarda program üstüne program, açıyorum kanalı Abdullah Gül, Davutoğlu, Ali Babacan, açıyorum diğer kanalı yine bu. Kim Davutoğlu, ne Davutoğlu’su, Yeniden Refah Partisi geliyor. Biz 75 vilayette örgütlenmişiz, en büyük salonlara sığmıyoruz. Suriye’nin bu duruma gelmesine en büyük vesile olan Davutoğlu’ndan medet umuyorlar. Ne olursa olsun biz gayret edeceğiz. İman varsa imkan da vardır. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz.”

Kongrede tek aday olan Ziya Nas, Yeniden Refah Partisi Gümüşhane İl Başkanı oldu. AA