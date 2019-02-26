Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘7 tane DHKP/C’liyi inlerinde aldık’

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

“Bugün sizleri bir kez daha aşkla, muhabbetle selamlıyorum. Giresun’un bütün ilçelerini selamlıyorum. Yeniden Giresun’da olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Rabbim ömür verdikçe bizdeki Giresun sevdası bizdeki Karadeniz sevdası bitmez. Bu can bedende durdukça bizdeki Türkiye sevdası hiç bitmez. Allah dayanışmamızı daim eylesin. Bugün muhteşem bir kalabalık vardır. Rabbim inşallah 31 Mart akşamı sandıkları nasıl patlattığınızı bizlere göstersin. Giresun 24 Haziran’da büyük bir başarıya imza attı. Daima milli iradenin yanında durdu. Sizler 64,4 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oyla şahsımı Cumhurbaşkanlığına ikinci kez layık gördünüz. Bize destek verdiniz, bize istikamet çizdiniz. Rabbim hepinizden razı olsun.

‘7 DHKP/C’LİYİ İNLERİNDE ALDIK’

Gabar’da Kandil’de bu teröristlerin inlerine girdim mi? Bu sabah 7 tane DHKP/C’liyi inlerinde aldık. Polislerimiz çıkarıp aldılar.Dünyada şu anda milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan bir Türkiye var. Milli gelire oranla en büyük yardımı yapan biziz. Ekonomisini 3.5 kat büyütmüş, kişi başına gelirini 11 bin dolara çıkmış, ihracatta her sene rekora koşan bir Türkiye var.Hava yolunu halkın yolu yaptık. Artık hepiniz maşallah uçaklarla gidiyorsunuz. Bizdeki kimi siyasi partiler hükümetin attığı her adıma karşı çıkmayı muhalefet etmek sanıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneğini defalarca gördük, yaşadık, tecrübe ettik. Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi’nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz?”