Erdoğan: Milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan’dan Ankara’ya dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Habertürk’ün haberine göre; Erdoğan, gazetecilerle sohbetinde ağırlıklı olarak Fırat’ın doğusuna yapılan operasyonun hedefleriyle ilgili bilgi verdi. Güvenli bölgeyle ilgili dezenformasyon yapıldığını söyleyen Erdoğan, “‘Türkiye demografik yapıyı değiştirmek istiyor’ diyorlar. Türkiye'nin böyle bir derdi yok. Böyle bir derdi olsaydı, biz El Bab'da, Cerablus'ta, Afrin'de bunu yapardık. Demografik yapıyı değiştiren PKK'dır, PYD'dir, DEAŞ'tır. Mesele DEAŞ'a karşı mücadele ise Suriye'de Türkiye'den başka ciddi manada mücadele veren bir ülke yok. Bunu da El Bab’da net olarak gösterdik” diye konuştu.

MİLLET İTTİFAKI AÇIKLAMASI: ZAYIFLAMASI, PARÇALANMASI ÇOK ÇOK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023'e giderken ittifakların zenginleşebileceği konuşuluyor. Özellikle son günlerde İyi Parti'den CHP'ye eleştiriler gündeme geldi. İttifaklar değişebilir mi?” şeklindeki bir soruya ise çarpıcı bir yanıt verdi

Erdoğan yanıtında “Bir defa ittifakların zenginleşmesi, fakirleşmesi yaklaşımı mümkündür olabilir. Temennimiz o dur ki Cumhur İttifakı olarak bizim inancımız pazara kadar değil mezara kadardır. Ama bu ittifakı çok daha da zenginleştirebilirsek 2023'e çok daha güçlü olarak girebiliriz. Kapımız açık. Adı Millet İttifakı ama milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli.” dedi.