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Erdoğan: Seçimi hırsızlara bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ay sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yapılacağını anımsatarak, "Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım." dedi.

16:35 -
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Erdoğan: Seçimi hırsızlara bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan’daki Hacı Osman Torun Camisi’nin açılışında konuştu.

Erdoğan, “Şimdi önümüzde bir ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Değil mi? Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım.”

Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKPGenel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

AA

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