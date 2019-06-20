Erdoğan ‘ittifakları’ karıştırdı kendi adayını eleştirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bahçelievler’de Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesindeki toplu açılış töreninde konuştu. Sayılı günler kalan 23 Haziran seçimlerini değerlendiren ve isim vermeden Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na yüklenen Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde ‘ittifakların’ ismini karıştırdı.

CHP ve İYİ Parti’nin biraraya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı’nı eleştirmek isteyen Erdoğan, yanlışlıkla AKP ve MHP’nin biraraya getirerek oluşturdukları ‘Cumhur İttifakı’na sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan “Kardeşlerim biliyorsunuz. Pazar günü İBB Başkanlığı için yenileme seçimi var. Bu seçimde İstanbul halkı iki adaydan birine karar verecek. Bir tarafta Cumhur İttifakı’nın yani terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı.” dedi. Hatasını fark eden Erdoğan hemen “Öyle demiyor mu ne diyor Kandil? Oylarımız Milet İttifakı’nın adayına diyor….” diye sözlerini düzeltmeye çalıştı.