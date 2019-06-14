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Erdoğan’ın sorusuna ilginç yanıt: Google’dan bulduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlik kanun teklifinde yer alan dövizli askerlik miktarı olan 5 bin Euro’nun yüksek olduğu eleştirilerine "Almanya’da asgari ücret 1.587 euro… Dövizli askerlik bedeli yüksek değil" cevabını verdi. AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise, "Almanya’da asgari ücret yok. Bu rakamı nereden aldınız efendim" dedi. Erdoğan, Grup Başkanı Naci Bostancı’ya dönerek, “Naci hoca bu rakamı nereden buldunuz ?” deyince, Bostancı da “Google’dan bulduk” cevabını verdi.

Veli TOPRAK
13:15 -
Haberler Gündem
Erdoğan’ın sorusuna ilginç yanıt: Google’dan bulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni askerlik kanun teklifindeki tereddütleri gidermek için yaptığı toplantıda ilginç bir durum yaşandı. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, dövizli askerlik için belirlenen 5 bin Euro'nun azaltılmasını istedi ve “Bedeli yüksek bulan Türk vatandaşlığından çıkabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Almanya'da asgari ücret 1.587 Euro… Dövizli askerlik bedeli yüksek değil” cevabını verdi. Yeneroğlu ise, Almanya'da asgari ücret uygulaması olmadığını belirterek, “Bu rakamı nereden aldınız efendim, öyle bir miktar yok” dedi.

Yeneroğlu’nun (sağda) sorusuna Naci Bostancı (solda)”Google’dan bulduk” diye yanıt verdi.

“NACİ HOCA NEREDEN BULDUNUZ?”

Erdoğan bunun üzerine Grup Başkanı Naci Bostancı'ya dönerek, “Naci hoca bu rakamı nereden buldunuz?” deyince, Bostancı da “Google'dan bulduk” cevabını verdi.

TASARIDA ‘DÜZELTME’ GÜNDEMDE

Askerlik teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul‘da yasalaşması ve bazı değişiklikler de yapılması bekleniyor. Teklif görüşülürken bakaya kalanlara verilen para cezalarının silinmesi yönünde bir düzeltme yapılacağı, celp dönemi sayısının fazlalaştırılacağı tutulacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanına tanınan istediği kişileri askerlikten muaf tutma ve 6 aylık olacak askerlik süresini kısaltma ya çoğaltma yetkisinde de, düzenleme yapılabileceği vurgulanıyor.

Son güncelleme: android-time 13:18 14.06.2019
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