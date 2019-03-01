Eren Erdem son savunmasını yaptı

“BİLGİLER FAYDALI MI” DİYE SORULDU

Mahkeme başkanı Onur Kala'nın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını ve ifadesinde verdiği bilgilerin faydalı olup olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıldığını ancak yazıya henüz cevap gelmediğini belirtti. Mahkeme başkanı firari 5 sanık hakkında yakalama kararının devam ettiğini de belirtti.

“İLK BENİ ÖLDÜRÜRLER”

Tanık olarak dinlenen Kemal Özkiraz ifadesinde, Eren Erdem'i 5-6 yıldır tanıdığını ve arkadaşı olduğunu belirterek, “Darbe girişiminden 2-3 gün sonra ben Eren'e ‘abi bu darbe girişimi başarılı olsaydı, ne olurdu?' diye sordum. O da bana ‘ilk beni öldürürler' dedi.” diye konuştu.

“SİYASİ DERİNLİĞİ OLAN BİR SAVUNMA YAPACAKTIM AMA…”

Daha sonra esas hakkındaki son savunmasını yapan Eren Erdem, 9 aydır tutuklu olduğunu ancak bu mahkemenin kendisini adil yargıladığını söyleyerek, “Siyasi derinliği olan bir savunma hazırlayacaktım ama mahkemenin adil tavrından dolayı hukuki bir savunma yapacağım. Kaçma şüphem yoktu. Ancak savcılık böylesi bir gerekçeyle tutuklanmamın devamını sağladı. Diyarbakır Çermik'teki halı saha olayıyla benim olayım da bir paralellik görüyorum” dedi.

“GİZLİ TANIK MAHKEMEDE BAŞKA BEYAZ TV’DE BAŞKA KONUŞUYOR”

Erdem, “Gizli tanık, Beyaz TV’ye çıkarak, ‘Bu CD’leri Eren Erdem’e ‘Yusuf’ diye biri çikolata kutusunda getiriyordu’ diyor. Beyaz TV de hakkımda 4 gündür, ‘Eren Erdem Fetullah’ın adamıdır’ diye haber yapıyor. İlk celse savcı ‘Yusuf kim’ diye sorduğunda ‘bilmiyorum’ demişti. Yusuf'un gerekçelendirilmesi ve somutlaştırılması lazım. Kim bu Yusuf? Bana ceza verecekseniz de Yusuf'u bulup verin” diye konuştu.

“İLLA CEZA VERİLECEKSE FETÖ’DEN VERMEYİN”

Beraat etmeyi düşündüğünü ancak bir ceza verilecekse de FETÖ’den verilmemesini isteyen Erdem, “Benim bir geçmişim var, bir duruşum var, ilkeli bir insanım. İlla siyasetten bana ceza verilecekse FETÖ dışında bir yere bağlasınlar. Ama hiçbir şekilde somut delille ispatlanmamış bu ithamdan kurtarım. Bağlı olduğum iki örgüt var; Biri partim CHP, diğeri ise Beşiktaş… Hayatımda Beşiktaş bayrağı dışında bir bayrak sallamadım” ifadesinde bulundu.

“AİHM’E GÖTÜRMEKTEN UTANÇ DUYARIM”

“Herkesin Fettullah Gülen hakkında, ‘Hocaefendi’ diye hitap ettiği 2011’de ben terör örgütünün elebaşısı diye kitap yazdım” diyerek savunmasına devam eden Erdem, “Bu davayı tüm dünya takip ediyor. AB raportörü talebim olmamasına rağmen oğlumun resmini tweet atmış, ben ülkemin başkaları tarafından hukuksuz görülmesini istemiyorum. Buna fırsat vermeyelim. Ülkemin yargısını AİHM’e götürmekten utanç duyarım” diye konuştu.

“OĞLUM BENİ PİLOT ZANNEDİYOR”

Pasaporttaki kısıtlamanın kaldırılmasının ardından 5 yaşındaki oğlunun ve eşinin kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini belirten Erdem, bu durumu sağladığı için Adalet Bakanı’na teşekkür etti. Erdem, “Oğlum cezaevine gelirken askerleri görünce buranın havalimanı olduğunu benim de havalimanında pilot olduğumu düşünmüş. Biz de bu yalanı devam ettirdik. Aslında ben de hergün pilot gibiyim. Savcının iddianamesini okuyunca kafa yapıyor. Bir büyük rakı içmiş gibi oluyorum” dedi.

“CEZAEVİNDE FETÖCÜ MÜSÜN CİNSEL Mİ?”

Cezaevinin revirine götürülürken, revire gelenlere ‘FETÖ'cümüsün’ yoksa ‘Cinsel misin’ sorularak gruplara ayrıldığını ifade eden Erdem, “Bana da FETÖ'cü müsün, cinsel misin? diye sordular. Üçüncü seçenek yok. FETÖ'yü tercih etmektense cinseli tercih ettim” dediğini anlattı. Erdem, “Siz bana müebbette kesseniz ben sizin mahkemenizin yargılamasından razıyım. Bir yere kaçacağım yok. Ben bu ülkenin evladıyım. Paris'in sokaklarındansa ülkemin cezaevini tercih ederim. Ben gitsem giderdim zaten” diye konuştu.

“KELLEMİ DE ALSANIZ PARTİMİ SATMAM”

Cezaevinde kendisiyle görüşen savcının ifade esnasında ‘CHP’lilerin de FETÖ’cülerle ilişkisi varmış’ dediğini ileri süren Erdem, “Bunu kabul etmediğim için tecritte kaldım. Benim kellemi de alsanız partimi ve namusumu satmam. Asla teslim olmam. Teslim olduğum tek örgüt var o da Mustafa Kemal’in örgütüdür” ifadesinde bulundu.

TAHLİYE OLURSAM PARTİM İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Erdem son olarak tahliye edilmesi durumunda yerel seçimler için il il gezip partisi adına çalışmak istediğini söyledi. Duruşma avukatların savunmalarıyla devam ediyor.