Ergenekon’un vebali iktidarın omuzunda

Kumpas Ergenekon davasının önceki günkü karar duruşmasında, mahkeme 235 sanık hakkında beraat kararı verdi. Kumpas şehidi Albay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, beraat kararlarını değerlendirirken, “Geride kalan bir avuç hüzün ve keder. Bize ateşten aldığımız pay kaldı. Bu süreçte hayatını kaybedenlerin hiçbirinin ruhu huzur bulmadı'' dedi. Kardeşinin üniformalı fotoğrafını yanından ayırmayan Ahmet Tatar kumpası kuranların gerçek anlamda yargılanıp, ceza almadığını kaydederek şunları söyledi:

LİBERALLER VE İKTİDAR

“Geciken adalet, adalet değil. Günahının önemli bir kısmı liberal yazar ve çizerlerin üzerinde ama diğer önemli kısmı da siyasi iktidarın omuzlarındadır. Ergenekon, Balyoz süreciyle bu ülkede mıntıka temizliği yapılmış, bunların yerini alan Fetullahçı çeteler ülkemizi 15 Temmuz'a götürmüştür. Ergenekon, Balyoz sürecinin günahını taşıyanlar, 15 Temmuz'un günahını da taşıyorlar. Ali Tatar'ın ailesinden helallik istenmedi. Hiçbir adalet ve hukuk şehidinden istenmedi. Neyi nasıl inkar edeceksiniz? ‘Kandırıldım' demekle bu işi çözeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Diyelim birileri sizi kandırdı, Fetullah şeytanının siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı. Bu ateşten payını alan hiç kimse ‘Kandırıldık' demiyor. Biz bu Fetullah çetesini gördük…”