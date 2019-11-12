Esenyurt Belediye Başkanı’ndan ‘darp’ iddialarına açıklama

İstanbul, Esenyurt Belediyesi'nin 2011 yılında dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nun yönetiminde olduğu vakfa, üniversite yapılması için bedelsiz tahsis ettiği 25 dönümlük arsanın durumu kriz yarattı.

Üniversitenin başka bir alana yapılmasıyla birlikte 25 dönümlük arsa boş kaldı, aradan geçen 8 yılda arsaya tek bir çivi çakılmadı. Yerel seçimlerin ardından belediyede yönetimin CHP'ye geçmesi ile birlikte araziyi geri almak için harekete geçildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından iki kez ilçe belediye meclis gündemine getirilen “arsanın tahsisinin iptal oylaması” AKP olayları ile reddedildi. Son oturumda mecliste oylamayı izleyen bazı vatandaşlar ise AKP grubuna sözlü sataşmada bulundu. Polislerin ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle polemikler büyümeden önlendi. AKP grubu ve partinin Esenyurt İlçe Başkanlığı ise mecliste yaşananlar nedeniyle Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u suçladı.

İBB MECLİSİNDE TARTIŞILDI

Konu, İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tarafından İBB Meclisi'ne de taşındı. Göksu, ilçe meclisinde AKP'li üyelerin darp edildiğini belirterek olayı kınadı. CHP'li meclis üyeleri itiraz ederek fiziksel bir temas yaşanmadığını söyledi. AKP'li meclis üyeleri ise linç girişimine maruz kaldıklarını, olayın görüntülerinin de bulunduğunu belirttiler. Meclisi yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmaların uzaması üzerine belediye başkanının oturumda olmadığını belirterek Perşembe günkü oturuma katıldığında konuyla ilgili açıklama yapabileceğini belirterek tartışmayı sonlandırdı.

AKP'LİLER OLAYI ÇARPITIYOR

Tartışma ile ilgili SÖZCÜ'ye açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, AKP grubunun iddialarını gülünç bulduğunu ifade ederek “Meclisi izlemeye gelen vatandaşlar oylamayı da izlemişler. AKP'lilerin red oyu verdiğini görünce kızmışlar. Kısa süreli bir laf dalaşı yaşanmış. AKP'liler her şeyi çarpıttığı için bu konuyu da çarpıttılar. Ben sonradan tartışmalarını gördüm. Tarafları sakinleştirmeye çalıştım. Olayı saptırdılar. Vatandaşlar yıllardır meclise gelip tartışmaları, oylamaları izliyorlar. Ama AKP'liler sırf kargaşa çıkarmak için uğraşıyorlar. Ben herhangi bir fiziki şiddete şahit olmadım. Sadece Esenyurtlular AKP'lilere sitem etti” dedi.

ÜNİVESİTE BAŞKA ALANA YAPILDI

Üniversite için tahsis edilen ve şu an boş kalan arsa ile ilgili de konuşan Bozkurt, “Esenyurt Belediyesi'nin mülkiyetinde olan 25 dönümlük arsa vardı. Bu arsa 2011 yılında üniversite yapılması için bir vakfa veriliyor. Ancak üniversite farklı bir alana yapılıyor. Sayıştay tarafından 2018 yılında, verilen taahhütün gerçekleştirilmediği için bu arsa tahsisinin iptal edilmesi yönünde rapor hazırlanıyor. Ben seçildikten sonra bu raporu ve söz konusu vakfı da inceledim. Eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nun bu vakıf yöneticilerine baskı yaptığını, vakfı bir anlamda ele geçirdiğini öğrendim. Üniversiteyi başka alana yapıyor” dedi.

EĞİTİM PROJEMİZ İÇİN KULLANACAĞIZ

Eğitim projesi için arsaya talip olduklarını belirten Bozkurt, “Esenyurt'ta 0-19 yaş arası yaklaşık 320 bin çocuk ve genç var. Esenyurt'un birinci önceliği bu çocuklarımıza eğitim vermek. Bu arsaya içinde liseleri barındıracak bir eğitim kampüsü yapmak istiyoruz. Liselerin yanı sıra bu kampüste kapalı spor salonu, yüzme salonu ve kütüphane gibi ortak kullanım alanları da yapmayı planlıyoruz. Liselerden boşalan yerleri de ilkokula dönüştüreceğiz. Esenyurt'un buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA ESENYURT ÇATLAĞI

AKP Meclis grubunu eleştiren Bozkurt, “AKP grubu Esenyurtlular lehine değil de eski belediye başkanı lehine oy kullandı. Konuyu ilk gündeme getirdiğimde AKP grubu red MHP çekimser oy kullanırken, CHP ve İYİ Parti evet oyu verdi. Öneriyi ikinci kez meclise getirdiğimde MHP'li arkadaşlar da bize destek verdi. Üç parti birleşmemize rağmen sayı yetersiz kaldı. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. Olayı yargıya taşıyacağız” şeklinde konuştu.