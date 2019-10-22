Eski AKP Milletvekili Miroğlu ile CHP’li Atıcı canlı yayında birbirine girdi

Canlı yayında Miroğlu, CHP’yi Kürt oyları üzerinden ırkçılık yapmakla suçladı. Programın diğer konuğu CHP’li Milletvekili Aytuğ Atıcı ise, AK Parti’nin ırkçılık yaptığını belirterek Miroğlu’na da “Irkçılık yapma” dedi. Bu sözlerden sonra canlı yayında büyük bir tartışma başladı. Aytuğ’un sözleri üzerine Miroğlu, “Bu ülkenin ırkçıları beni Diyarbakır cezaevinde işkence ederek tuttular. Kürtler ve Türkler kardeşçe yaşabilir dediğim için.. Sen dön kendi partine dön, kıyamet kadar ırkçı ve ittihatçı bulursun, sen kimsin, böyle adamlarla beni muhattap etmeyin. Yaşar Kemal bile senin gibiler yüzünden Kürtçe konuşamadı, Kürdüm diyemedi.” tepki gösterdi.

“SEN İFTİRACI BİR SAHTEKARSIN”

Atıcı ise Miroğlu’na “69 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyorsa ona soracaksın. Sabahtan beri niye ırklardan bahsediyorsun?” dedi. Bunun üzerine Miroğlu, “Sen nasıl bir iftiracı ve sahtekarsın. Böyle faşistlerle bizi bir daha oturtmayın” diyerek sinirli bir şekilde programı terk etti. Miroğlu, programı terk ederken de “Sen hekim olamazsın, ancak Esed’in ordusunda bir subay olursun” sözlerini sarf etti.