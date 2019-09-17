Son dakika: Eski AKP’li başkan zam yaptı, yeni AKP’li başkan geri aldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanıyken 23 Haziran seçimlerinde AKP’den milletvekili seçilen Yusuf Ziya Yılmaz’ın yerine Belediye Başkanı olan Zihni Şahin, 28 Kasım 2018’de 2 bin 100 personelin maaşlarına yüzde 17,65 zam yaptı.

ZAM YAPTIĞINDA OMUZLARDA TAŞINMIŞTI

Şahin, Belediye-İş Sendikası ile yapılan sözleşme imzalama töreninden sonra salonda bulunan personel tarafından omuzlara alınmış, “En büyük başkan bizim başkan” sloganları atılmıştı. Şahin’de yaptığı konuşmada, “Belki gönlümüzden geçeni sizlere yine veremedik ama belediyenin de yaşaması lazım” diye konuşmuştu.

DEMİR “PARA YOK” DEDİ

Zihni Şahin AKP tarafından aday gösterilmeyince 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu AKP’li Mustafa Demir’e teslim etti. Demir ise, eski Başkan Zihni Şahin’in verdiği yüzde 17,65’lik zammı belediyenin ekonomik olarak iyi olmadığını ve maaşları bile krediyle ödedi gerekçesiyle iptal etti. Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit de, belediyede çalışan sendika üyelerine gönderdiği mesajda yaşananları tek tek anlatarak Başkan Demir’i ikna edemediklerini söyledi.

“ZAMLAR İPTAL ESKİ MAAŞLAR ÖDENECEK”

Yiğit, Belediye Başkanı Demir ile görüşme yaptıklarını belirterek, “Daha önce mücadele vererek uygulattığımız yüzde 17,65 zamlı bordrolar yapılmıştı. Ancak zamların uygulanmayacağına dair aldığımız duyumlar üzerine; TÜRK-İŞ İl Temsilcimiz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile yapmış olduğumuz görüşmede,belediyenin ekonomik imkanlarının elvermediği, ödeme zorluğu içinde bulunduğu, göreve geldiğinden bu yana kredi ile maaş verdiğini belirterek, bu ödemenin şimdilik mümkün olmadığını belirtmiştir. Çok ısrarcı olmamıza rağmen ikna edemedik” diye konuştu.

Yiğit, çalışanların bu ay alacakları zamların iptal olduğunu, eski maaşların ödeneceğini kaydetti.