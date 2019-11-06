Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı hakim karşısına çıkacak

Zeynep Altıok’a milletvekili ve insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönem yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması yarın İzmir’in Urla ilçesinde görülecek. Altıok, savcıya verdiği ilk ifadesinde şunları söyledi:

“MESNETLİ SİYASİ ELEŞTİRİ İÇERMEKTEDİR”

“Milletvekilliği ve insan haklarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevi yapmış bir hak savunucusu olarak, ifade özgürlüğü çerçevesinde yaptığım paylaşımlar içinde bulunduğumuz koşulların yansıması olan mesnetli siyasi eleştiri içermektedir. Anayasal haklar çerçevesinde, hukuk devleti güvencesi altında insan hakları ihlalleri karşısında sorumlulukla yapılmış düşünce paylaşımlarıdır. Herhangi bir kişinin kişilik haklarına saldırı yoktur, hiçbir kişi ve kuruma yönelik hakaret kastım ve iradem yoktur. Tarafıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum.”

ODTÜ’LÜ ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMUŞTU

Zeynep Altıok'a “Tayyipler Alemi” pankartı nedeniyle gözaltına alınan ODTÜ'lü öğrencilere destek olmak için attığı mesaj üzerinden suç isnat ediliyor. 13 yıl önce çizilen bir karikatürden dolayı öğrencilerin gözaltına alınması büyük bir tepkiye neden olmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakaret davasını geri çekmişti.