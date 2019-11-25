Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe’nin tabutunu kadınlar taşıdı

Eskişehir'deki bir anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe tuba Arslan, 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından, geçen 11 Ekim’de, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı’nda saldırıya uğradı.

Arkasından gelen Özalpay, genç kadının kafasına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Özalpay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan, ambulansla Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak 44 gün süren yaşam savaşını dün sabah saat 05.00 sıralarında kaybetti.

Hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan için Odunpazarı Vişnelik Mahallesi'ndeki Dursun Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı düzenlendi. Camiye annesi Meral Sondikme, babası Serdar Arslan'ın yanı sıra Eskişehirli kadınlar, CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

‘AZRAİL HER GÜN GEÇTİ KİMSE SENİ KORUYAMADI’

Evladının tabutu başından ayrılamayan anne Meral Sondik, “Hayvan dahi böyle doğranmaz, gitti Tubam. Eceliyle ölmedi kızım. Nereye gittin, her şeyini bıraktın. Azrail her gün geçti, kimse korumadı seni. Satırlarla hayvan doğrar gibi doğradı evladımı. Gittim Tubam, artık geriye gelmeyecek. Katil onu satırla doğradı. Ben artık yaşamam” diye gözyaşları döktü.

Annenin feryatları cenazeye katılanların yüreklerini burktu. Cenaze namazı sırasında cami imamı Necmi Dünya, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, “Rabbimizden dileğimiz şu; bu son olsun. Bir daha Ayşe’lerin, Tuba’ların akibetleri böyle olmasın. Onlar her şeyden önce anadır” diye konuştu.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Cenaze namazının ardından Ayşe Tuba Arslan'ın tabutunu cenaze aracına kadınlar taşıdı. Ayle Tuba Arslan'ın cenazesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.