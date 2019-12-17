Ethem Sancak: Ben AK Parti döneminde yoksullaşan bir iş adamıyım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tank palet fabrikası işinde Ethem Sancak çantacıdır” demesi üzerine gözlerin çevrildiği iş adamı, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Ethem Sancak, Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu programda Deniz Zeyrek, Aykut Küçükkaya, Ersoy Dede ve Mete Yarar’ın sorularını cevapladı.

Geçmişte Recep Tayyip Erdoğan’la alakası olmadığını, hatta karşısında olduğu belirten Sancak, “Ben Türkiye’nin en zenginlerinin ilk 50’sinin içindeyken, şu anda ilk 500’e almıyorlar beni. Ben AK Parti döneminde yoksullaşan bir iş adamıyım” dedi.

Ethem Sancak, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın kendisi ve Katar ortaklığındaki BMC’ye devriyle ilgili şunları söyledi:

“TANK FABRİKASINI DEVRALMADIK, KİRALADIK”

* Arifiye’deki tesis bir tank tesisi değildi. Orada tankın palet, optik sistemleri, obüs sistemleri yapılıyor. Tanklar bozulduğu zaman motor vs. orada yapılıyor. Tankı sökmek, yeniden takmak. Bir Kayseri’de ana bakım var bir de burası var. Karasu’nun yapımı dört yıl sürecek. TSK’dan ‘Bize acil tank lazım’ talebi geldi. Biz kendi fabrikamızı yapıp, teslim edecektik. Acil ihtiyaçlar gelince Arifiye’den yararlanmak gündeme geldi. Devralmadık, kiraladık. Şu anda oraya Savunma Bakanlığı’nın izni olmadan dişi sivrisinek bile giremez.

“BİN TANKIN 500’ÜNÜ DEVLET ALACAK”

* Biz burayı palet ve tamir yapan fabrika olmaktan çıkarıp A’dan Z’ye tank yapan bir fabrika yapacağız. İlk elde satabileceğimiz tank sayısı bin civarında. Bunun 500’ünü devlet alacak. Devlet ‘Ben içindeyim bunun, benimle beraber yapacaksın’ diyor. Ben işçilerin emeğini satın alacağım, milli motoru ben burada yapacağım, ben gittiğim zaman yine devletin olacak.

“BORDROLU TEK KATARLI VAR”

* Bir tank 36 bin parçadan oluşuyor. Bu satış beş bileşen tarafından paylaşılacak. Bizim Türk Ticaret Sözleşmesi’nde yerimiz bellidir. Yönetim kurulunda huzur hakkı ödeneği alan üyelerin dışında bordrolu tek Katarlı var. Arifiye’deki tesisi yönetecek olan bir şirket kurduk. Orada sadece iki Türk ortak yetkili ve hiçbir Katarlının o şirket üzerinde ne imza yetkisi ne de müdahale hakkı var. Erdemir, yakın zamanda bir Avrupa şirketini satın aldı, zırh çeliği üretme kabiliyeti olan bir şirket. Biz bundan sonra zırh çeliğini oradan alacağız. Şu anda isteseniz de palet yapamazsınız.