Evin annesi Cumhur, babası Millet İttifakı’na oy vermiş

Evin annesinin Cumhur İttifakı'na, babasının ise Millet İttifakı'na oy verdiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Eve girdiğimde sandalye getirdiler, oturduk. Anne biraz telaşlıydı “Acaba evimiz yakılır mı?” diye… Baba geliri düşük olan, bu evi zor bela yaptırmış, onun da bir endişesi vardı. Baba Mansur Bey'e oy vermiş, eşi AK Parti'ye oy vermiş. Aile içinde bir denge de var. Küçük çocukları var Muhammed, sağ olsun su getirdi, geldi sarıldı. Üç aylık bir çocukları da vardı.

– Evden dışarı çıkarken bir kamuflaj giymemi, tanınmayayım diye bir kıyafet giymemi ya da şapka takmamı teklif ettiler. İkisini de reddettim. ‘Nasıl girdiysem öyle çıkarım' dedim. Suçlu muyuz yani? Doğru bulmadım. Sonra onlar da tamam dediler. Aile çay koymuştu ikram etmek için ama içemedim. Gerekli önlemler alındığı için çıkmam gerekti. İki kez akrep denilen zırhlı araca bindim. Daha önce Artvin'de binmiştim. Bir de dün bindim.