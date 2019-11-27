Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Faruk Bildirici RTÜK’e üyelik için yeniden aday gösterildi!

CHP, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in üç ayrı yerden maaş almasını gündeme getirince üyeliği düşürülen Faruk Bildirici’yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi.

17:49 -
Haberler Gündem
Faruk Bildirici RTÜK’e üyelik için yeniden aday gösterildi!

CHP, Faruk Bildirici'nin ismini aday olarak TBMM Başkanlığı'na bildirdi. RTÜK üyeliği için TBMM'de önümüzdeki hafta oylama yapılması bekleniyor.

2’YE KARŞI 6 OYLA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Faruk Bildirici’nin üyeliği, 31 Ekim’de RTÜK'te yapılan toplantıda 2’ye karşı 6 oyla düşürülmüştü. Bildirici, bunun üzerine yürütmenin durdurulması ve kararın iptal edilmesi için İdare Mahkemesine başvurmuştu. Dilekçede, “Kararının Üst Kurul'da alınması; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin gaspı niteliğinde olup Anayasa ve kanunlara açıkça aykırıdır” denilmişti.

Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in üç ayrı yerden maaş almasını gündeme getirince tartışma yaşanmıştı. Üyeliğinin düşürülmesinin ardından Şahin, “yasalara uygun olduğunu” iddia ettiği TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

RTÜK üyeliği için TBMM'de önümüzdeki hafta oylama yapılması bekleniyor. ANKA

ANAYASA CHP istifa RTÜK TBMM Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more