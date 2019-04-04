Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? İşte komünist başkanın merak edilenleri…

Tunceli’ye bağlı Çemberlitaş köyü doğumlu olan Fatih Mehmet Maçoğlu, ilköğrenimini Ovacık YİBO’da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Sağlık görevlisi olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2014 Yerel Seçimleri’nde Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Türkiye Komünist Partisi’nden aday olmuş ve yüzde 36,1 oy ile belediye başkanı olmuştur. İşte komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında merak edilenler…

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Fatih Mehmet Maçoğlu 20 Aralık 1968, Ovacık'ta doğdu. Asıl mesleği ise laborantlıktır.Ovacık Belediye Başkanıdır. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen Maçoğlu Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanıdır. Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Demokratik Haklar Federasyonu'nun (DHF) seçimdeki ortak adayı idi.

Ovacık, Tunceli'ye bağlı Çemberlitaş köyü doğumlu, ilköğrenimini Ovacık YİBO'da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Meslek yaşamına 1989 ‘da Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yaptı.



2006 yılında Çilimli ilçesine atandı fakat bu karar uygulanamadı. 2007 yılından bu yana Tunceli Devlet Hastanesini Acil Servis bölümünde Sağlık Memuru olarak çalışmaktaydı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olan Maçoğlu evli 2 çocuk babasıdır. 2014 Yerel Seçimleri için Kamu görevinden istifa ederek Tunceli'nin Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı olmuş ve kazanmıştır.

Rakibi bir önceki belediye başkanı Mustafa Sarıgül (BDP) 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Ovacık Belediye Başkanı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçimleri kazanmış ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2013 yılı Temmuz ayında çözüm süreci ve anayasa yapım sürecindeki tutumunu protesto etmek için istifa ederek Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçmiştir.

Maçaoğlu devlet hazinesine ait 650 dönüm araziye nohut, kuru fasülye ve patates ektirmiş, yaptığı açıklamada ise elde edilen gelirle ilçedeki yoksul ailelere yardım ettiklerini ve 78 öğrenciye aylık 200 lira burs sağladıklarını söylemiştir.