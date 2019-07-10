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Fethiye’de karaya vurdu görenler şaştı kaldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sahile yaklaşık 3 metre uzunlunda ölü balina vurdu. Sahilde balinayı gören yerli ver yabancı turistler telefonlarına sarıldı.

16:28 -
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Fethiye’de karaya vurdu görenler şaştı kaldı

Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Koyu açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü balinayı görenler yetkililere haber verdi. Kıdrak Koyu’na gelen Orman İşletme Müdürlüğü, Fethiye Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından balina Fethiye Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenerek, boş bir alana gömülmek üzere götürüldü.
Balinaya daha sonra İstanbul Üniversitesinin inceleme yapacağı belirtildi.

Ölüdeniz'de su sporları işletmesinde çalışan Ali Kırımşelioğlu, yaptığı açıklamada balinayı sabah saatlerinde gördüklerini ve balinanın parçalanmış vaziyette olduğunu söyledi.
Birçok kez canlı balina gördüğünü anlatan Kırımşelioğlu, “Ölü balina hiç görmemiştim. Uzun zamandır suyun içinde kalmış. Etrafa çok kötü koku yayılıyor. Üzücü bir olay. Balinalar denizin güzel canlılarından. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım.” dedi.

İHA

Son güncelleme: android-time 16:29 10.07.2019
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