Filiz Tekin’in kardeşi isyan etti: Artık yeter!

İzmir’in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedilen 38 yaşındaki kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kadının organları bağışlandı.

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ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Filiz Tekin’in, gece geç saatlerde beyin ölümü gerçekleşti. Kadının organları, yakınlarınca bağışlanırken, sabaha karşı iki böbreği, karaciğeri ve korneaları 5 hastaya nakledildi.

DEFNEDİLDİ

Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak ailesinin yaşadığı Ödemiş’in Kızılcaavlu Mahallesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine yakınlarının yanı sıra köylüler katıldı. Bu arada sabah saatlerinde mahalleye gelen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş aileye başsağlığı diledi.

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FİLİZ TEKİN’İN KARDEŞİ: ARTIK YETER

Sinir krizi geçiren kardeş Nesrin Geyranlı, “Bütün kadınlar dayak yiyor. Dayağa karşı gelemiyorlar. Artık yeter” diyerek, ağladı. AJANSLAR