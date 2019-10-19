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Gaziantep’te öğrenciye indirim AKP tarafından reddedildi!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'ne CHP'li üyeler tarafından sunulan 'Aylık öğrenci ulaşım kartları 50 TL'ye düşürülsün' teklifi AKP'li üyeler tarafından reddedildi.

18:19 -
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Gaziantep’te öğrenciye indirim AKP tarafından reddedildi!

Yeniçağ’da yer alan habere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, haftalık belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda CHP’li üyeler, öğrencilerin kullandığı aylık ulaşım kartlarının 50 TL’ye düşürülmesini istedi.

Verilen önergede, “Gaziantep ve ilçelerindeki geleceğimizin teminatı olan İlköğretim, Ortaöğretim, ve Üniversite öğrencilerimize Belediye Toplu Taşıma hizmetlerinden aylık 120 birimlik ulaşım hizmetinin 50 lira olarak belirlenmesini, Cumhuriyet Halk Partisi olarak önergemizin kabulünü arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

CHP’nin vermiş olduğu önerge AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Çıkan karar sosyal medyada da büyük tepki topladı.

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Son güncelleme: 18:43 19.10.2019
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