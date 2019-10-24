Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gazilere protez skandalı

Mücadele ederken yaralanan ve protez bacak takılması gereken gazilerin protez sorunu bitmiyor. Bacağına kavuşmak isteyen gazinin en az 8 ay beklemesi gerektiği ortaya çıktı.

Başak KAYA
06:40 -
Haberler Gündem
Gazilere protez skandalı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, gazilerin protez konusunu verdiği kanun teklifiyle Meclis gündemine taşıdı.Gazilerin 2017'ye kadar protez ve ortezlerini Türkiye'nin her yerinden alabilirken şimdilerde Ankara'ya gelmesi ve en az 8 ay sıra beklemesi gerek. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile getirilen sınırlamalar ile protez malzemelerinin tedarikinde sıkıntılar yaşandığı vurgulandı. Teklifte şunlar kaydedildi:

BACAKLARINA KAVUŞMAK İÇİN GÜN BEKLİYORLAR
Vatan için canlarını hiçe sayan gazilerimiz protez bacaklarına kavuşmak için aylarca sıra bekliyorlar.

Protez ve ortez malzemelerinin tümünün yurt dışından geldiği göz önüne alındığında, SUT fiyatları piyasa fiyatlarının altında kalmış, bu da tahsisin tek merkezden yapılmasının önünü açmıştır.Ürünlerin tek bir firmadan alınması, sektörde rekabeti engellemiştir. İthalatçı firma da fiyatlarını yükselterek 20 bin lira maliyetli bir protez ayak, SGK'ya 50 bin liraya mal olmaya başlamıştır.

SORUN ÇÖZÜLMELİ
Protez bacak sorununun acilen çözülmesi gerekli.

Teklifle,gazilerin kanunlarla sağlanan haklarının sınırlandırılmasına neden olan bu durumun ortadan kaldırılması istendi.

Son güncelleme: 06:30 24.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more