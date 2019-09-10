Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gece yarısı vahşet! Anne ve oğlunu öldürdü kızını…

Niğde'de bir kişi, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürdü, kızını ağır yaraladı.

23:46 -
Haberler Gündem
Gece yarısı vahşet! Anne ve oğlunu öldürdü kızını…

Alınan bilgiye göre, K.T, Çamardı ilçesi Üçkapılı köyü Yaylapazarı mevkisinde daha önce aralarında arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Asiye, oğlu Serhat ve kızı Asiye Tatlısoy’un kaldığı eve gelerek tartışmaya başladı.

Kavgaya dönen olayda K.T, tabancayla anne Asiye ve oğlu Serhat Tatlısoy’u öldürdü, kızı Asiye Tatlısoy’u yaraladı.

İhabar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more