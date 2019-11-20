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Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı!

Şanlıurfa'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı.

18:26 -
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Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı!

Suruç’ta 15 Kasım’da düzenlenen operasyonda “Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınan Çevik’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Çevik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Şanlıurfa Valiliği, 16 Kasım’da yaptığı açıklamada, hakkındaki terör soruşturması kapsamında “Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından gözaltına alınan HDP’li Belediye Başkanı Hatice Çevik’in yerine, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş’ın görevlendirildiğini bildirmişti. AA

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Son güncelleme: 18:27 20.11.2019
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