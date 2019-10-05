Gündeme getiren AKP’li, suçlanan CHP

AKP’nin kurucularından ve eski bakan Faruk Çelik katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulunmuş ve “İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formülü Türkiye’yi yorar” demişti. Çelik'in bu sözleri 1 Ekim’de gerçekleştirilen TBMM 27'nci dönem 3'üncü yasama yılı açılışına da damga vurmuştu.

‘İKTİDAR VE MUHALEFET EL ELE GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ’

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın ardından konuya ilgili görüşleri sorulan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Bu durum bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Dolayısıyla konuşma yeri Meclis'tir. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Onun için iktidarıyla, muhalefetiyle el ele vererek bunu gerçekleştirebiliriz' demişti.

‘BU BİZİM DEĞİL MUHALEFETİN İŞİ’

Bu açıklamadan saatler sonra TBMM açılış resepsiyonunda konuyla ilgili yeniden konuşan Erdoğan ilk konuşmasından farklı olarak, “Mevcut durumu Meclise getiren biziz, şu anda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz, halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil. Böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa ayrı konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda ilgilenen kimdir? Muhalefettir. Bunu sürekli olarak ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimiz politikacıdan ciddiyet istiyor, bizim dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine ciddi bir zaman var. Muhalefetten gelirse biz hepsini değerlendirmeye tartışmaya açığız” dedi.

CHP’YE SUÇLAMA: SANA BURADAN KEMİK ÇIKMAZ

Bugün ise partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Erdoğan, CHP’yi konuyu gündeme getirip bu tartışmadan çıkar sağlamakla suçladı. “Son günlerde devam eden anlamsız bir tartışmaya son noktayı koymak istiyorum.” diyen Erdoğan, “Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50+1'den ne yüzde 40'a ne yüzde 30'a düşürme niyetimiz, çabamız, planımız yoktur. Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Türkiye'de hiç kimsenin millete zulüm etmemesi için yüzde 50 oranının korunmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Yüzde 50 sınırı vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz. CHP buradan kendine bir şeyler çıkarmaya gayret ediyor. Sana buradan bir şey çıkmaz, sana buradan kemik de düşmez. “