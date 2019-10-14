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Hainler sivillere saldırıyor! Ceylanpınar’a 1 saatte 25 havan mermisi düştü

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması amacıyla PKK/YPG ve IŞİD'e yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde Rasulayn'da sürdürülüyor. Ağır bombardımana tutulan terör hedefleri bir bir imha edilirken, hainler tarafından Ceylanpınar'a son 1 saat içerisinde 25 adet roket atıldı.

Tugay SADAY
13:08 -
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Hainler sivillere saldırıyor! Ceylanpınar’a 1 saatte 25 havan mermisi düştü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Rasulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu’nun ilerleyişi sürerken, bölgedeki PKK-YPG mevzileri topçu bataryaları ve obüslerle vurularak imha ediliyor.

Dumanların yükseldiği Rasulayn’dan Ceylanpınar’a son 1 saat içerisinde 25 havan mermisi atıldı.

Ev ve iş yerlerine de isabet eder havan mermileri nedeniyle maddi hasar oluştu. Roketler nedeniyle yaralanan veya ölen olmadığı öğrenildi.

Rasulayn’dan ateşlenen bir havan mermisi Ceylanpınar’daki binanın damına düştü. FOTO: DHA

Düşen ilk havanların ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin yürüttüğü tahliye ile yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçildi.

Son güncelleme: 13:11 14.10.2019
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