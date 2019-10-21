Hakim, Zarrab’ın adresini istedi… Bakanlık ‘Bilmiyoruz’ dedi

Kanlıca’daki yalısında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle, 3 yıla kadar hapsi istenen Reza Zarrab'ın yargılandığı dava Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Duruşma hâkimi, Zarrab'ın adresinin tespit edilmesi için ilgili bakanlıklara gönderilen yazıya cevap geldiğini açıkladı.

“8 KASIM 2017’DE SERBEST BIRAKILDI”

Mahkemeye gelen cevapta, Reza Zarrab'ın 8 Kasım 2017'de ABD'de cezaevinden serbest bırakıldığı belirtilerek, ikamet adresinin belli olmadığı ifade edildi. Öte yandan Zarrab'ın avukatı mazeret dilekçesi göndererek, duruşmaya katılmazken, hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



“EBRU GÜNDEŞ YEMEK YEMEYE GİDİYORDU”

Sözcü'nün haberinin ardından şikayette bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li eski meclis üyesi Hüseyin Sağ ise, “Ebru Gündeş, kızıyla beraber ABD’ye yemek yemeğe gidiyordu. Ama bakanlık Reza Zarrab'ın adresini bulamıyor. Yeteri kadar takip edildiğini düşünmüyorum. ABD tarafından Reza Zarrab korunuyor ve Türkiye'ye adresi verilmiyor” dedi.

TÜRKİYE SÖZCÜ’NÜN MANŞETİYLE ÖĞRENDİ

Sözcü, 31 Mayıs 2015'de manşetine taşıdığı özel haberinde; Reza Zarrab'ın 2011 yılında 40 milyon dolara aldığı ve çivi bile çakılması yasak olan Kanlıca’daki tarihi yalıya kaçak kat çıktığını, asansör yaptırdığını ortaya çıkarmıştı. Zarrab'ın bu yalıyı eşi şarkıcı Ebru Gündeş'e hediye ettiği de öğrenilmişti. Haber sonrası konu yargıya taşınmış, bu süreçte Gündeş, yalıyı eşi Zarrab'a iade etmişti.