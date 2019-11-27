Halk Ekmek’in yöneticisi huzur hakkını ÇYDD’ye bağışlayacak

İBB'nin en büyük iştirak şirketlerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin yönetimine geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama'yı atadı. Nama, İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin yönetim kurulu başkan vekili oldu.

Halk Ekmek A.Ş'nin yönetimine getirilen Özgen Nama, yöneticilik faaliyetinden dolayı alacağı huzur hakkı ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. SÖZCÜ'ye konuşan Özgen Nama huzur hakkını ÇYDD'ye ve yoksul çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

“BANA PAYE VERİLMEDİ, HİZMET HAKKI TANINDI”

Nama “Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce İstanbullulara bir sözü vardı ‘Biz bu kente yoksullukla mücadele edeceğiz' diye. Şimdi Halk Ekmek'e ulaşımı kolaylaştıracağız. Kaliteli, hijyenik ekmeği tüm İstanbul'un yoksul mahallelerine ulaştırmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu çalışmalara katkı vermek için ben bu göreve getirildim. Buradaki yöneticilik faaliyetinden kaynaklı olarak bana gelecek huzur hakkının bir kısmını ÇYDD'ye bir kısmını da Sancaktepe'nin yoksul çocuklarına burs olarak vereceğim. Benim huzur hakkından gelecek paraya ihtiyacım yok. Bana bir paye verilmedi sadece bir hizmet imkanı tanındı” dedi.