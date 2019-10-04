‘Hamidiye Su’ tartışması Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türk Hava Yolları ve bağlı şirketi TGS'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Hamidiye'den su alımını durdurmasını eleştirerek, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Karabat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Hamidiye Su ile THY arasındaki anlaşmanın bitirilmesinin nedeni sordu. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını takip eden bu kararın tamamen siyasi bir tercih olduğu iddia eden Karabat, kararı üzüntüyle ve şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti.

“Yerli markaya ambargo kararı”

Karabat yaptığı açıklamada “Her söylemlerinde ‘yerli ve milli' olduğunu iddia eden bir hükümet var; ama ne hikmetse bu hükümetin emrindeki kurumlar, kamu bankaları yerli bir marka olan Hamidiye yerine bir Fransız şirketi tercih ediyorlar.” dedi. Konunun İBB Meclisi'nde de gündeme getirdiğini hatırlatan Karabat; “Bizzat Sayın Ekrem İmamoğlu ve Meclis üyelerimizin dile getirdikleri iddialar çok vahim! Daha da vahimi hükûmetten herhangi bir yalanlama duymadık. Halka hizmet etmekle mükellef kurumların yine halka ait bir kurum olan İBB’nin ‘Hamidiye'den su alınmaması talimatı vermesi ne ahlaki ne de hukukidir” dedi.

Karabat’ın soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim

Türk Hava Yolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan “Hamidiye Su” firması ile olan anlaşmasını sona erdirmiştir. 31 Mart'ta gerçekleşen ve ardından 23 Haziran 2019 tekrar edilen İstanbul seçim sonuçları sonucunda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasını takip eden bu kararın ekonomik olmaktan öte siyasi bir tercih olduğu yönündeki iddialar basında yoğunlukla gündeme getirilmiştir.

Turkish Ground Services (TGS)'ten yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait su markası Hamidiye ile THY’nin iştirak şirketi olan TGS arasındaki anlaşma bitirilmiştir. TGS tasarrufunda olan bu kararın gerekçesi açıklanmamakla birlikte söz konusu kurumun su ihtiyacını bundan böyle Hamidiye yerine Fransız bir şirketten temin edeceği belirtilmiştir.

İBB Meclisi oturumunda da bu konu gündeme gelmiş, kimi meclis üyeleri tarafından İBB’ye ait Hamidiye Su’ya özellikle bazı kamu kurumları ve devlet bankaları tarafından gizli bir ambargo uygulandığı iddia edilmiştir. Hatta İBB'nin personel maaşlarını yatırdığı kamu bankasının Hamideye Su'dan su teminini durduğu da edinilen bilgiler arasındadır. Halka hizmet etmekle mükellef kurumların yine halka ait bir kurum olan İBB’nin ‘Hamidiye Su’ adlı kuruluşundan su alınmaması talimatı vermesi ne ahlaki ne de hukuki bir talimat olarak değerlendirilemez. Böylesi bir karar kamu zararı yaratabileceği de dikkate alındığında, yapılan işleme dair getirilen itirazların üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir.

Buna göre;

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait su markası Hamidiye ile Türk Hava Yolları ve İştiraki olan TGS arasındaki hizmet anlaşmasının bitirilmesinin gerekçesi nedir?

2. Devlet kurumları ya da devlet bankaları tarafından İBB'ye ait olan Hamidiye Su'dan hizmet alınmaması yönünde bir talimat verilmiş midir? Verilmişse bu talimatı hukuki buluyor musunuz?

3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis oturumunda bizzat Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından ortaya konulan bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? İddialar kapsamında kurumunuza ulaşan herhangi bir şikâyet var mıdır? Kurumunuz bünyesinde söz konusu iddialar ekseninde bir soruşturma açılmış mıdır?

4. İBB'nin personel maaşlarını yatırdığı kamu bankasının Hamideye Su'dan su teminini durduğu doğru mudur? Aynı kamu bankasının “Hamidiye'den su almayın” şeklinde bir talimatı var mıdır? Bahse konu olan bankanın böyle bir talimat verme yetkisi var mıdır?

5. Her söyleminde “yerli ve milli” olduğunu iddia eden hükümetin emrindeki kuruluşların yerli bir kuruluş olan Hamidiye Su yerine yabancı bir şirketle anlaşmalarını etik buluyor musunuz?

6. Hamidiye Su'dan su temin etmekten vazgeçen THY ve TGS, yeni anlaştığı yabancı firmadan hangi kalemlerde hizmet almaktadır? Bunların mali dökümleri nasıldır? (su fiyatları vs) Su ve diğer kalemlerde alınan hizmetlerin mali karşılaştırması yapılmış mıdır? Yapılmışsa bunların dökümünün kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir?”