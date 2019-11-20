HDP, Sine-i Millet kararını verdi

HDP'nin Sine-i Millet konusunun da ele alındığı toplantısından ‘'Bu kazanımları kolay elde etmedik. Bedeller ödeyerek gelinen bu noktadan çekilemeyiz'' kararı çıktı. Toplantıya Milletvekilleri CHP'li Mehmet Bekaroğlu ve SP'li Cihangir İslam ile ANAP eski Genel Başkanı Nesrin Nas ve İHD eski Genel Başkanı Akın Birdal da katıldı.

Ankara Hilton otelinde düzenlenen toplantıda kürsüdeki Kürtçe ‘Ya Me ye'' (Bizimdir) yazısı dikkat çekerken, ‘'Terzi Fikrilerin Edip Solmazların mirasını sürdürüyoruz'' ifadesi de yer aldı. Fatsa ve Batman eski Belediye Başkanları Fikri Sönmez ile Edip Solmaz belediyede sosyalist bir düzen kurmuş, Solmaz daha sonra öldürülmüştü.

KOLAY KAZANMADIK

Kürtçe konuşmaların da yapıldığı toplantıda HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması, tutuklanması ve kayyum atanması eleştirilirken hem TBMM'de hem de Belediyelerde istifa edilerek “Sine-i Millete dönülmesi''19 Milletvekilinin istifası halinde de ara seçimin gündeme geleceği tartışıldı. Ancak bunun bir çözüm olmayacağı konusunda fikir birliğine varıldı. Bu konuda şu ortak karar alındı:

“HDP'nin belediyelerden ve Parlamento'dan çekilmesi yönündeki görüşler çeşitli alanlarda ifade edilmektedir. Unutulmamalı ki HDP bu kazanımları kolay elde etmedi. Bu noktaya bedeller ödenerek gelindi. Demokratik siyasetin alanı çok fazla daralmış olsa bile yakın zamanda birlikte hareket etmenin başarı getirdiğini gördük. AKP-MHP iktidarı muhalefeti sindirmeye çalışmakta, topluma milliyetçilik üzerinden kutuplaşmayı dayatmaktadır.

ÇEKİLMİYORUZ

Cendereden çıkmanın yolu demokrasi mücadelesini yükseltmekten ve kazanılmış mevzileri sonuna kadar korumaktan geçer. Halkın tüm baskı ve zulme rağmen canı ve emeği ile elde ettiği kazanımları korumak bizlerin boynunun borcudur. HDP, hiçbir mücadele alanından çekilmeyecek, demokratik ve meşru zeminlerde mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürecektir. Hedef demokratik siyaseti büyütmektir, söndürmek değil''