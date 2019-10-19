HDP’li vekil Türkiye aleyhine oy kullandı

Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'ta, geçtiğimiz pazartesi günü düzenlenen Parlamentolararası Birlik (PAB) toplantısına HDP'li vekilin Türkiye aleyhtarı tavrı damga vurdu. Fransa, İngiltere, Almanya, İsviçre ve Mısır, toplantıda Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin “Tek taraflı silahlı güç kullanarak Suriye topraklarında askeri saldırı başlatan Türkiye'yi esefle kınıyoruz” denilen bir tasarı hazırladı.

ŞENTOP DEVREYE GİRDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı toplantıda PAB Türk grubunun AKP-CHP-MHP ve İYİ Partili 7 üyesi karar tasarısına ret oyu verdi. HDP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ise yabancı parlamenterler ile birlikte Türkiye aleyhinde hazırlanan karar tasarısına “Kabul” oyu kullandı. Tasarıya 677 kabul 73 ret oyu çıktı ancak Şentop'un önergesi sonucu konunun acil gündem maddesi olarak genel kurulda ele alınması benimsenmedi.

Şentop: Kendisini kınıyorum

TBMM Başkanı Şentop, HDP'li Hişyar Özsoy'u kınadı ve “Anayasamıza göre milletvekilleri 82 milyonun tamamını temsil eder. Tavrından büyük üzüntü duydum, o arkadaşımızı kınıyorum. Bu ülkenin milletvekillerinin ülke dışında milletin ortak menfaati için mücadele etmesi gerekir'' dedi. Toplantıya katılan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada milletvekillerinin özgür iradeleri ile oy kullandığını belirterek, “Çabalarımız sonucu karar tasarısının acil gündem maddesi olmasını engelledik'' diye konuştu.