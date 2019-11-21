Her gün 6 işçi iş kazasında ölüyor

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş konuşmasında şunları ifade etti:

– Kayıt dışı işsizlik: İşsizlik yüzde 14'ü geçmiş ve toplam olarak resmî işsizlik 4 milyon 650 bin kişiye ulaşmıştır. Buna bir de geniş tanımlı işsizlik rakamlarını ilave ettiğimizde oran yüzde 20.6'ya çıkmış ve 7 milyon 305 bin insanımız şu anda işsizdir. Kayıt dışı çalışma yüzde 34'ten yüzde 36'ya çıkmıştır. Yani 5 milyonun üzerinde vatandaşımız kayıt dışı çalışmaktadır.

– İş cinayetleri: İlk dokuz ayda 300 bin 170 iş kazası meydana gelmiş ve iş kazaları sonucunda ekim ayına kadar bin 477 işçimiz yaşamını yitirmiştir. Günde 6 işçimiz hayatını kaybetmiştir ve bu oranlar artarak devam etmektedir.

– Teftişe izin yok: Denetim ve teftiş yapılması gerekiyordu ama maalesef Sayın Bakan 2019'un ilk on ayında bu müfettişlere önleyici yönde planlayıcı bir görev vermemişsiniz. Şu anda bu müfettişler boşta yatıyor, on aydır boşa maaş alıyorlar.

– Açlık sınırı: 8 milyon kişi emeklilikte yaşa takılarak emekli olamamıştır. Ancak emekli olmayı başarabilen 12 milyon emeklinin de yüzde 80'i açlık sınırının altında bir ücretle emekli maaşı almaktadır.

– Asgari ücret: 318 Euro'ya düşmüştür. Çalışanların yüzde 44'ü, açlık sınırının altında olan asgari ücret veya asgari ücretin altında maaşa mahkûm olarak çalışmaya devam etmektedirler.