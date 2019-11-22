Hereke halısı nedir? Hereke halısının özelliği nedir?

Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'yı makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören öncesinde gazetecilere yerde serili olan Hereke halısını tanıttı. Erdoğan’ın “Arkadaşlar bu halı yeni. Hereke… 108 metrekare, yerli ve milli” diyerek tanıttığı halının tarihi Sultan Abdülmecit zamanına dayanıyor.

İPEK VE YÜN BİRİNCİ SINIF

Hereke halısını diğer halılardan ayıran özellikler arasında; çift düğüm tekniği kullanılması, ince ve kalın çift atkı tekniği ile örülüyor olması ve kesiminin el makası ile yapılıyor olması yer alıyor. Ayrıca Hereke halıların en önemli özelliği yüzde yüz el yapımı olması. Yapımı yıllar alabilen Hereke halı, dünyanın en ince ve en sağlam halısı olarak biliniyor. Ayrıca Hereke halılarda birinci sınıf ipek ve yün kullanılıyor.

EN KÜÇÜK HALININ ÜRETİMİ 6 AY SÜRÜYOR

Hereke halının üretimi 1 ya da 2 ayda bitmiyor. En küçük halının üretimi 6 ay sürebiliyor, bazen bu süre 5-6 yılı bulabiliyor. Hereke halılar için ürün boyutuna göre dokumacı çalışıyor. Boyut arttıkça dokumacı sayısı da artıyor. 6 metre karelik bir halıyı 2 dokumacı dokurken, 20 metrekarelik bir halıyı 5 dokumacı dokyabiliyor.

ABDÜLMECİT ZAMANINDA SARAYDA KULLANILDI

İlk olarak 1843’te dönemin padişahı Sultan Abdülmecit tarafından kurulan Hereke Fabrika-i Hümayun’unda üretilmeye başlanan Hereke halılar, sarayların dekorasyonu için kullanıldı. Günümüzde Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi gibi saraylardaki halılar ve döşemelik kumaşlar da Hereke’de dokunan halılar arasında.