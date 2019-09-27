İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Vefa Lisesi’ni ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fatih’teki tarihi Vefa Lisesine ziyarette bulundu.İmamoğlu’na yazarımız Uğur Dündar ve eski CHP milletvekili Berhan Şimşek’in de aralarında bulunduğu eski mezunlar eşlik etti.Dündar ve İmamoğlu öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.İmamoğlu yöneticilerden okul hakkında bilgi aldı.Uğur Dündar, İmamoğlu’na “Sizi buraya davet etmemizin en önemli nedenlerinden biri İBB binası ile komşu olması. Ulu bir çınar lisemiz. 1999 depreminde de burası maalesef enkaza dönüşmüştü. Ama vakfımız , derneğimiz, tüm Vefa camiasının kenetlenmesi ile 1 yıl gibi kısa bir süre içinde biz bu okulu güçlendirdik ve ayağa kaldırdık.İstanbul’un bir numaralı eğitim kurumu haline getirdik.Onun için üzerine titriyoruz.Sizden de İBB başkanı olarak bize yardım eli uzatacağınız konusunda en ufak bir endişe duymuyoruz. Okulumuzu tanıyın istedik.Mezunlarımız pırıl pırıldır.Cumhuriyet değerlerine Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden bağlı çocuklardır.Sizin gelişinizden büyük mutluluk duydular” dedi.

SANDALYE ESPRİSİ

Dündar “Müjdat Gezen’in de selamı var hastalığı dolayısıyla gelemedi.Bel fıtığından yatıyor”deyince İmamoğlu’nun “O da sandalyeden mi düştü?” karşılığını vermesi gülüşmelere neden oldu.İmamoğlu yaptığı konuşmada “Dünkü deprem bizi sarstı araya sıkıştırmak istedik.Tam Ankara’ya uçmak üzereydik depremde. Bir saat erken uçsam ‘bak tatile gitti’ diyeceklerdi” sözleri de odadakileri gülümsetti. Dündar da “Bunu deprem sonrası ziyaretlerden biri olarak değerlendirebilirsiniz. Burası depremzede bir okul” dedi.

ÇOCUKLAR DAHA DUYARLI

İmamoğlu, depremin en önemli eğitim noktalarının okullar olacağını ifade ederek “Çocuklar hepimizden duyarlı.Beklene büyük depremde en büyük mücadeleyi onlarla vereceğiz” diye konuştu.Vefa Lisesi’nin asırlık bir okul olduğunu dile getiren İmamoğlu “Bu tür eğitim kurumlarının, spor kulüplerinin güçlendirilmesinin yanında olacağım ” dedi.

SAHA YARDIMI

İmamoğlu öğrencilik yıllarında Vefa Lisesi takımından kaleci olarak teklif aldığını anlattı. Dündar da takımın şu an antreman sahası olmadığını söyleyerek yardım istedi.İmamoğlu da Yenikapı’da saha çalışmasının bitmek üzere olduğunu belirterek genel sekreter yardımcısı Murat Yazıcı’ya Yenikapı’daki stad konusunda yardımcı olması talimatı verdi.