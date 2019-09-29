İBB koridorlarında kiralık araç gerginliği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası boyunca ve göreve başladığı andan itibaren üzerinde durduğu araç israfı yine bir tartışma ile gündeme geldi. Yenikapı'da günlerce sergilenen ve ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen 730 araç 8 Eylül günü kiralandığı şirkete iade edilmeye başlanmıştı. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı'da 730 araç toplandığını, iki seçim arasında da 524 kiralık aracın iade edildiğini tespit ettiklerini açıklayarak toplam bin 247 aracın ihtiyaç fazlası olduğu için sistem çıkarıldığını duyurmuştu. İki seçim arası iade edilen 524 aracın 104'ünün lüks sınıfta olduğu ortaya çıkmıştı.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

Yenikapı'daki “israf sergisi” İBB Meclisi'nde de tartışılmış ve sonunda oybirliği ile bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Araştırma komisyonu; mevcut Ulaştırma ve Trafik Komisyonu ile Kent Ekonomisi Komisyonu üyelerinden oluşturuldu.10 AKP'li, 4 CHP'li, 2 İyi Partili olmak üzere 16 üyeden oluşan komisyon ilk toplantısını yaptı ve izlenecek yöntemler konuşuldu.

KAVGA ÇIKTI

İkinci toplantı esnasında yine kriz yaşandı. Edinilen bilgiye göre AKP'li Meclis Üyesi Serkan Duran ile CHP'li Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman arasında yaşanan sözlü gerginlik İBB koridorlarına kadar taştı. CHP ve İyi Parti, komisyonda iki seçim arasında iade edilen ve büyük kısmı lüks araçlardan oluşan 524 aracın da araştırılmasını istedi. AKP grubu buna itiraz etti ve İmamoğlu göreve geldikten sonra yapılan İSKİ araç ihalesinin araştırılmasında ısrar etti. CHP ve İyi Parti bunu kabul etti ancak iki seçim arası iade edilen araçlar konusunun da gündeme alınmasını istedi. AKP'li Duran ile CHP'li Kahraman bu konu üzerine tartışmaya başladı.

ORTAM GERİLDİ, KAPILAR ÇARPILDI

Ortam gittikçe gerildi ve Duran komisyon odasının kapısını çarparak koridora çıktı. Duran, Kahraman'ı da dışarı çağırıp bağırmaya başladı. Güvenlik görevlileri ve çalışma halindeki diğer komisyonların üyeleri de gürültüyü duyup koridorda toplandı. Daha sonra ortam sakinleşti ve toplantı devam etti. Toplantıda; yönetime sorulacak, bilgi istenecek konuların ve soruların hazırlanmasına ve önümüzdeki Salı toplanacak komisyonda, idareye iletilecek soruların oylanarak belirlenmesine karar verildi. AKP'nin çoğunlukta olduğu komisyonda, iki seçim arası iade edilen kiralık araçlar konusundaki soruların da idareye gönderilecek sorular arasında yer alıp almayacağı merak konusu.