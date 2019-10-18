İBB Meclisi tek madde için toplandı, tartışma çıktı

İBB Meclisi ekim ayı oturumlarının son bileşimi tek bir maddeyi oylamak üzere meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. Oturumda, Başakşehir ve Tuzla'daki yaklaşık 20 bin metrekarelik toplam yedi parselde; “park, yol, deprem toplam alanı” gibi kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere plan değişikliği yapılması görüşüldü. AKP grubu, 14 Ekim tarihli meclis oturumunda ek gündem teklifi önergesi vermiş, önerge sehven yanlış komisyona sevk edilince 17 Ekim tarihli meclis oturumunda Levent'teki İETT Levent garajı ve diğer parseller ile birlikte imarı değişikliği için gündeme alınamamıştı. Bu nedenle AKP dün teamüllere aykırı bir yöntem izlemek istedi. Yanlış komisyona havale edilen önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sevk edilmesini, ardından meclis oturuma ara verilerek komisyonun toplanmasını önerdi. Komisyonun raporunu hazırlamasının ardından meclisin tekrar toplanıp önergenin gündem maddesi haline dönüştürülerek oyu sunulması planlanıyordu. Ancak usule ilişkin tartışmalar üzerine önerge sadece komisyona sevk edildi. Ve bugün sadece bu gündem maddesini oylamak üzere meclis tekrar toplandı. Bu maddenin kasım ayı oturumuna bırakılmadan bu ay oylanması için bu kadar acele edilmesinin nedeni de oylama sırasında yaşanan tartışma sırasında ortaya çıktı. Park ilan edilen parsellerin altısının İBB şirketi KİPTAŞ tarafından 24 Ekim'de yapılacak müzayedede satışa sunulacak 19 arsa arasında yer aldığı öğrenildi. KİPTAŞ, yapacağı müzayedede 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks aracın satışından 110 milyon lira gelir etmeyi planlıyordu. Elde edilecek gelir de kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinde kullanılacaktı.

MECLİSİN SAYGINLIĞINA GÖLGE DÜŞTÜ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan konuyla ilgili raporun oylanması öncesinde izlenen yöntem nedeniyle tartışma yaşandı. Şehir plancısı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İmar Komisyonu tarafından plan teklifi hazırlanamayacağını vurgulayarak raporun imar mevzuatına, yasa ve yönetmeliklere uygun olmadığını belirtti. Çalık, kanun ve yönetmeliklere aykırı işlem yapmanın meclisin saygınlığına gölge düşüreceğini söyledi.

ŞIMARIKLIK VE KAPRİS

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da usule tepki göstererek “5 yıldır meclis üyesiyim, 6. yılıma girdim. Görev aldığım süre içinde olağanüstü toplantılar dışında hiçbir toplantı tek bir madde için yapılmadı. Bugün muhalefete düştüğünüz için meclisin çalışma teamüllerini çiğneyemezsiniz. Meclisin saygınlığına gölge düşürüyorsunuz. Çeşitli komisyonlarda hazır bekleyen dosyalar var, onları da getirebilirdiniz. Tercih etmediniz. Pazartesi önerdiğiniz raporu tek başına görüşmek için ısrar ettiniz. Bu sadece AKP'nin kaprisi ve şımarıklığıdır. Bunu bir ay sonra görüşseydik ne olurdu? Yeşil alana bir ayda rezidans mı yapacaktık? Bir karar alınacaksa önümüzdeki ay da sizin çoğunluğunuz ile geçerdi” dedi.

İMAMOĞLU'NUN YETKİSİ GASP EDİLİYOR

“CHP yeşil alanlara karşı” dedirtmek için stratejik olarak böyle bir yöntem izlendiğini ifade eden Balyalı “Böyle bir şey yok, buna kargalar bile güler. Kuzey ormanlarında milyonlarca ağacı kesenlerin kimler olduğunu biliyoruz. 23 Haziran'da İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yetkisini gasp etmek için meclisteki çoğunluğunuzu kullanarak meclisin yetki alanında olmayan şeyleri buraya getirip meclisten geçirmeye çalışıyorsunuz. Bunun hukukla siyasetle ilişkisi yok” diye konuştu. Raporun komisyona geri çekilip ilgili daire başkanlığı tarafından çalışma yapılıp kurumlardan görüş alındıktan sonra meclise getirilmesini öneren Balyalı “Arsalar KİPTAŞ'a ait. KİPTAŞ'ın görüşü var mı? Ne tasarrufta bulunacak biliyor musunuz? Bu yol, yol değil. Biz yeşil alana karşı değiliz. Önceden teklif edin getirin hep birlikte usulüne uygun şekilde yeşil alana alalım” dedi.

AKP: SATIŞI ENGELLEDİK

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkan Vekili Osman Demir de eleştirilere yanıt vererek söz konusu parsellerin 6'sının müzayede ile satışa çıkarılması planlanan araziler olduğunu belirterek “Plan yapma yetkisi meclise aittir, bürokratlara değil. Bu usul daha önce uygulanmadı, doğru. Bu yöntem ile kamuya ait yerlerin satışını engellemeyi hedefledik” dedi. Hukuk Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Muhammet Kaynar da “Belediyenin mallarını haraç mezat satmak istiyorlardı. Biz talana izin vermedik. Belediyenin mallarının kamu yararına kullanılmasını sağladık” dedi. CHP'li İBB Meclis Üyesi ve Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Özkan ise “Bu, KİPTAŞ'ın bazı hizmetlerini de engelleyecek bir hamle. Ayrıca söz konusu araziler seçimden önce de KİPTAŞ'ın mülkiyetindeydi. Niye aynı hassasiyeti o zaman göstermediniz” diye tepki gösterdi.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Tartışmaların ardından oya sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunda, Başakşehir İkitelli mahallesinde 144 ada 1 parsel ve 3945 parsel özel sosyal kültürel tesis alanından çıkarılarak park alanına alındı. Yine İkitelli'de 6109 parselin kısmen yol ve raylı sistem fonksiyonları korunarak geri kalan kısmı park olarak düzenlendi. Konut fonksiyonuna sahip Başakşehir İkitelli'deki 852 ada 1 parsel ile 6110 parsel de park oldu. Tuzla'da 8384 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin çevresindeki yoğun konut alanlarının ihtiyacının karşılanması amacıyla konut fonksiyonu iptal edilerek park alanına alınması da uygun bulundu. Rapor; CHP ve İyi Parti'nin muhalefeti, AKP grubunun “evet” oyları ile kabul edildi.