İBB Meclisi’nde Kaftancıoğlu gerilimi

İBB’nin CHP'li meclis üyesi Seyit Ali Aydoğmuş, gündem dışı konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını eleştirirken AKP'ye yönelik “siz ceza verdiniz” diye seslendi.

AKP'li meclis üyesi Muhammet Kaynar da söz alarak cezayı AKP'nin değil yargının verdiğini meclisin mahkeme olmadığını söyledi.

İMAMOĞLU MÜDAHALE ETTİ

Kaynar Kaftancıoğlu'na hangi suçlamalarla ceza verildiğini sıralamaya başlaması üzerine İmamoğlu araya girerek “Cezayı AKP değil mahkemeler verdi haklısınız. Ama sonra mahkeme kararı hakkında yoruma başladınız” dedi.

MİKROFUNU KAPATILDI AMA SUSMADI

Mikrofonu kapatılan Kaynar kürsüye yeni bir konuşmacı gelmesine rağmen bağırarak konuşmaya devam etti.

“BU SİZİN HADDİNİZ DEĞİL”

AKP'liler masalara vurarak mikrofonun kapatılmasını protesto etti. Dakikalarca bu durum devam ettiği için konuşmacı konuşmasına başlayamadı. İmamoğlu “Bütün meclisin huzurunu bozuyorsunuz.Sizin doğru söylediğinizi teyit ederek hak verdim. Sonra Canan hanımın neden yargılandığı hakkında konuşmaya başladınız. Bu sizin haddiniz değil. Burası mahkeme değil” dedi. AKP Sözcüsü Faruk Gökkuş Kaynar'a söz hakkı verilmesini istedi. Bir süre usul tartışması yaşandı. İmamoğlu da tartışma üzerine oturuma 10 dakika ara verdi.