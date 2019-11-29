AKP şart koştu Meclis buz kesti! ‘Özür dileyin yapalım’ gerginliği

İBB Meclisi kasım ayı oturumlarının son bileşiminde tartışma yaratan kararların ilki Bayrampaşa'daki eski Sağmalcılar Cezaevi'nin yerindeki kentsel dönüşüm projesi ile ilgili alındı. İBB, 2015 yılında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'ndeki binaların, Sağmalcılar eski cezaevi alanı üzerinde üretilecek yeni bina stoku ile takas edilmesi için proje çalışmalarına başlamıştı. Bu amaçla hazırlanan imar planları Şehir Plancıları Odası'nın açtığı dava sonucu yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırdığı için iptal edildi.

12 KAT 8 KATA İNDİRİLİP YENİ PLANLAR OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Eski cezaevi alanında inşaatlar tamamlanarak iskan alma aşamasına geldi ve plansız kalan alan için hazırlanan yeni planlar da İBB Meclis gündemine geldi. Planlar, iptal gerekçelerinin teklif edilen planla devam ettiği belirtilerek tekrar değerlendirilmek üzere Planlama Müdürlüğü’ne oybirliği ile iade edildi. İkinci karar da Silivri'de yüzde 80'i tamamlanan İBB şirketi KİPTAŞ'ın sosyal konut projesinin iptal edilen imar planları ile ilgili alındı. Geçtiğimiz dönem CHP'lilerin açtığı dava sonucunda iptal edilen imar planları yerine yapılan yeni planlarda 12 kat yükseklik 8 kata indirildi. Yeni planlar oybirliği ile kabul edildi.

DAVA AÇAN ODA BAŞKANI, İBB'DE DAİRE BAŞKANI OLDU

Kararların oylanması sırasında AKP ve CHP arasında “dava” gerginliği yaşandı. Bayrampaşa'daki planlara iptal davası açan Şehir Plancıları Odası’nın o dönemki başkanı Başkanı Tayfun Kahraman'ın yeni dönemde İBB'nin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olması ortamı gerdi. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu iade edilen Bayrampaşa'daki kentsel dönüşüm planları ile ilgili “Önceki dönemde ısrarla mahkemeye giden şahıs, İBB'nin yeni Kentsel İyileştirme Daire Başkanı. Şimdi mahkemeye taşıdığı planı getiriyor onaylamamızı istiyor. Biz AKP grubu olarak bu hukuki sorunları çözeceğiz, düzelteceğiz. Bayrampaşa halkı çok iyi bilsin ki bu plan düzenlendikten sonra İBB Başkanı gidecek orada kentsel dönüşüm töreni yapacak. İptal ettirdikleri planın törenini yapacak” dedi.

“ÖZÜR DİLEYİN, PLANI GEÇİRELİM”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Yüksel Akyol da “CHP'liler; AKP grubu ve Bayrampaşa halkından açıkça hata yaptıklarını kabul edip özür dilesinler ve biz de komisyon kararını değiştirip planı kabul edelim. Daire başkanı hem davalı, hem davacı. Biz davayı geri çekmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

İMAR PLANLARINI BÖYLE Mİ YAPIYORSUNUZ?

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol'un “Bizden özür dileyin bu raporu geçirelim” sözlerine tepki göstererek “Bu nasıl cümle? Mağdur olan Bayrampaşa halkına da ‘CHP özür dilemedi biz de planları yapmadık' dersiniz. İmar planları bu kriterlere göre mi yapılıyor? Komisyon Başkanı’nın zihin yapısı bu mu” diye sordu. Şehir Plancıları Odası'nın tartışma konusu yapılmasını da eleştiren Subaşı, “Daire başkanımız kendi başına dava açmadı, o dönem Şehir Plancıları Odası adına dava açıldı. Her iptal kararı sonrasında da planlarda olumlu değişimler yapıldı. 10 bin metrekare ticari alan kamuya döndü. 2,5 emsal 2 emsale düşürüldü. Ama siz plansız yere konutlar yaptınız, sattınız.Şimdi oradaki insanları mağdur etmeden bu işi bir plana bağlamak lazım” dedi.