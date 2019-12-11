İBB Meclisi’nin kiralık araçlar raporu Şubat’a kaldı

Yerel seçim süreci boyunca büyük tartışma yaratan “israf” başlığının en önemli kalemi olan İBB'nin ihtiyaç fazlası kiralık araçları, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Yenikapı’da toplanarak günlerce sergilendikten sonra şirketine iade edilmişti.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı'da 730 araç toplandığını, iki seçim arasında da 517 kiralık aracın iade edildiğini tespit ettiklerini açıklayarak toplam 1247 aracın ihtiyaç fazlası olduğu için sistem çıkarıldığını duyurmuştu.

İki seçim arası iade edilen 524 aracın 104'ünün lüks sınıfta olduğu ortaya çıkmıştı. Yenikapı'daki “israf sergisi” İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumları sırasında da tartışılmış ve sonunda oybirliği ile bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı.

“BELGE GELMEDİ, SÜREYİ UZATALIM”

Araştırma komisyonu; mevcut Ulaştırma ve Trafik Komisyonu ile Kent Ekonomisi Komisyonu üyelerinden oluşturuldu.10 AKP'li, 4 CHP'li, 2 İyi Partili olmak üzere 16 üyeden oluşan komisyonun 3 aylık çalışma süresi aralık ayında doldu.

Komisyonun bu ay meclis oturumunda raporunu açıklaması bekleniyordu. Ancak 9 Aralık 2019 tarihli meclis oturumunda söz alan araştırma komisyonunun AKP'li Başkanı Serkan Duran “9 Eylül 2019 tarihinde Yenikapı miting alanında sergilenen araçlarla ilgili araştırma yapmak üzere bir komisyon kuruldu.

3 ay süre ile görevlendirilmişti. Ancak şu tarihe kadar elimize henüz büyükşehir bürokratlarından gerekli bilgi ve belge gelmediği için şubat sonuna kadar ek süre istiyoruz” önerisinde bulundu.

“DOSYA TESLİM EDİLDİ, KENDİLERİ İADE ETTİ”

Komisyonun CHP'li üyesi İnan Güney de 4 Kasım 2019 tarihinde bürokrasi tarafından komisyona dosyanın teslim edildiğini belirterek “Ancak sayın başkan bir iki eksikliğinden dolayı iade etti bilginize arz ediyorum” dedi. Oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Ben başkanlık makamı olarak takip edeceğim. Eksiklik neyse takibini yapacağım” diyerek komisyonun süre uzatımı talebini oya sundu. Talep oybirliği ile kabul edildi.