İBB ve İstanbul Valiliği 10 Kasım’da Atatürk için birlikte mevlid okutacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 81. yılında, tüm Türkiye'de büyük bir özlem, şükran ve minnetle anılacak. 10 Kasım 2019 Pazar sabahı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerini sunacak. Ardından saat 09.05'te Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulacak.

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Saatler 09.05’i gösterdiğinde Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda TBMM, İstanbul Valiliği, İBB Meclisi ve 1. Ordu Komutanlığı'ndan temsilciler ile devlet erkanının katılacağı anma töreni yapılacak. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek törene TBMM, İstanbul Valiliği, İBB Meclisi ve 1. Ordu Komutanlığı'ndan temsilciler ile devlet erkanı iştirak edecek. Törenin ardından Dolmabahçe Sarayı, Ata'sını anmak için ziyarete gelen vatandaşlara açılacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) saat 10:00'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB, 1. Ordu Komutanlığı'ndan temsilciler ve devlet erkanının katılımıyla anma töreni düzenlenecek.

DOLMABAHÇE CAMİİ'NDE MEVLİD-İ ŞERİF OKUNACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan Camii'nde düzenleyeceğini açıkladığı Mevlid-i Şerif programını Dolmabahçe Camii'nde İstanbul Valiliği ile birlikte gerçekleştirecek. Anma törenlerinin ardından İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Müftülüğü, birlikte Mevlid-i Şerif okutacaklar. Öğle namazının ardından Bezmialem Valide Sultan Cami'nde (Dolmabahçe) düzenlenecek programda Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler dualarla anılacak. Mevlid-i Şerif'in ardından Cami avlusunda helva, şerbet ve su ikram edilecek.

İMAMOĞLU, CEMEVİNDE LOKMA DAĞITACAK

Başkan Ekrem İmamoğlu'nun 10 Kasım'daki diğer adresi Üsküdar Karacaahmet Sultan Cemevi olacak. 14.30'da gerçekleşecek ziyarette Atatürk ve şehitlerimiz anılacak, lokma ile şerbet dağıtılacak. Cemevi girişine konumlandırılan Atatürk fotoğrafları ziyaret edenleri karşılayacak. Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, 2011 yılı 10 Kasım'ından itibaren başkanlığı süresince Atatürk için Cami'de Mevlid okutmaya, Cemevi'nde ise lokma dağıtmaya başladı. Bu geleneğini Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de aksatmadan sürdüren İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak da Atatürk'ü aynı şekilde anacak.

CRR'DE ÖZEL ANMA GECESİ

İBB, Türk milletinin anma günü olan 10 Kasım’da özel bir etkinlik daha düzenleyecek. Atatürk'ü Anma Gecesi, 10 Kasım Pazar akşamı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleştirilecek. Özel gecede Mustafa Kemal Atatürk; Aşık Veysel'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na, Sabahattin Ali'den Tatyos Efendiye şiirler ve şarkılarla anılacak. Katılımın ücretsiz olduğu Atatürk'ü Anma Gecesi'nde İBB Şehir Tiyatroları, İBB Bandosu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sahne alacak. 19:30'da Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına gerçekleşecek bu özel etkinliğe tüm İstanbullular davet edildi.

METROLAR DURACAK, VAPURLAR SİREN ÇALACAK

İBB'nin 10 Kasım törenleri kapsamında İstanbul'un 13 raylı sistem hattının tamamı 09:05'te Atatürk için duracak. Metro ve tramvaylar duraklara yanaştığında araç içinde anons yapılacak, istasyonlarda sirenler çalacak. İBB Şehir Hatları AŞ'nin tüm vapurları da 10 Kasım'da saat 09:05'te 2 dakika boyunca sirenlerini çalarak Ulu Önder Atatürk'ü anacak.

İETT ÖĞRENCİLERLE ATATÜRK SERGİSİ AÇTI

İBB'nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, Prof Ali Kemal Yiğitoğlu İlkokulu ve Ortaokul öğrencileri ile birlikte 10 Kasım sergisine imza attı. Sarıyer'de bulunan Fatih Ormanı İETT durağına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm yıldönümü nedeniyle 10 Kasım haftasında çizdikleri resimleri ve Atatürk fotoğraflarını astı.