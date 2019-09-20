İBB’den ’28 Şubat’ haberine yalanlama

Yeni Şafak'ın haberinde “CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 28 Şubat'ı hatırlatan bir uygulama Şehir Tiyatroları'ndan geldi. Tiyatronun yeni yönetimi, 2019-2020 sezonunda iptal ettiği 3 oyunu Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala gibi muhafazakar isimlerin eserlerinden seçti. Gerekçe ‘tasarruf' oldu” iddiası yer aldı.

Bu iddialara yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun,’Şehir Tiyatroları yıllardır olduğu gibi belli aralıklarla oyunlarını yenilemekte. Bu yıl da 10 oyun yenilendi ancak sadece 3 oyun üzerinden maksatlı haberler yapılmakta. Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı Reis oyunu da 2018 başından beri sahnelenmemekteydi. Kamuoyunun bilgisine’ dedi.