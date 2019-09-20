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İBB’den ’28 Şubat’ haberine yalanlama

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yeni sezonda sahnelenecek oyunlarda Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala gibi isimlerin eserlerine yer verilmemesini bugünkü manşetinde 'İstanbul'da 28 Şubat hortladı' başlığıyla veren Yeni Şafak'ın haberine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’dan yalanlama geldi.

12:27 -
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İBB’den ’28 Şubat’ haberine yalanlama

Yeni Şafak'ın haberinde “CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 28 Şubat'ı hatırlatan bir uygulama Şehir Tiyatroları'ndan geldi. Tiyatronun yeni yönetimi, 2019-2020 sezonunda iptal ettiği 3 oyunu Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala gibi muhafazakar isimlerin eserlerinden seçti. Gerekçe ‘tasarruf' oldu” iddiası yer aldı.

Bu iddialara yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun,’Şehir Tiyatroları yıllardır olduğu gibi belli aralıklarla oyunlarını yenilemekte. Bu yıl da 10 oyun yenilendi ancak sadece 3 oyun üzerinden maksatlı haberler yapılmakta. Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı Reis oyunu da 2018 başından beri sahnelenmemekteydi. Kamuoyunun bilgisine’ dedi.

CHP haberler istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi muhafazakar Necip Fazıl Kısakürek Şehir Tiyatroları uygulama Yeni Şafak
Son güncelleme: 12:34 20.09.2019
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