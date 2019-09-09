İBB’den atılan işçiler ve ihtiyaç fazlası kiralık araçlar için araştırma komisyonu kuruluyor

İBB Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Eylül ayı oturumlarının ilk bileşiminde yerel seçime ittifak çatısı altında giren 4 parti de resmen ayrı gruplarını kurarak çalışmalarına başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni grup kuran İYİ Parti ve MHP'ye başarılar diledi. Bu duruma göre İBB Meclisi'nde CHP, AKP, İYİ Parti ve MHP grup kurmuş oldu.

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GERGİN BAŞLADI

Oturumun başında gündem dışı söz alan AKP İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, kürsüde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işçi ve emekçilerin işlerinden edilmeyeceğine ilişkin verdikleri sözlerin yer aldığı ses kayıtlarını dinleterek “İstanbul’daki gündemler bir kara propagandaya dönüştü” dedi.

Belediye ve iştiraklerinden işçi atılmasına tepki gösteren Göksu, “Gelir gelmez yaklaşık bin 400 kişiyi hangi ruh haliyle kapının önüne koydunuz? Bunun adı siyasi operasyon değil de nedir? Bunun adı partizanlık değil de nedir? Sosyal demokrasi, emek, hak, özgürlük, alın teri ne oldu? Hiçbir zaman emek bir rozetin önüne konulamaz. Emek her zaman rozetten daha üstün bir değerlidir. Bu bir siyasi operasyondur. Bu yaptığınız tam olarak partizanlıktır” diye konuştu.

“TİYATRO, KARA PROPAGANDA”

Yenikapı'da sergilenen ihtiyaç fazlası araçlarla ilgili de “tiyatro” benzetmesi yapan Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesinde sarf ettiği “643 yöneticiye 1717 makam aracı tahsis etmişler, ben bunları seçimden sonra Yenikapı’da sergileyeceğim” sözlerinin kara propagandaya dönüştüğünü savunarak şunları söyledi:

“Var olduğunu iddia ettiğiniz bin 717 tane makam aracı nerede? Allah aşkına makam araçları bunlar mı? Sonra 643 yöneticiye tahsis edildiği ileri sürülen bin 717 araç bulunmayınca, ‘bunlar hizmet fazlası araçlar’ dediniz. Bu araçlar hizmet fazlası ise 2 Ağustos 2019 tarihli sözleşme ile yaklaşık bir öncekinin üç katı maliyetle İSKİ’ye 997 ilave aracı niçin kiraladınız? Eğer mesele hizmet fazlası araçsa, bunları da göndermeniz lazım. Bu sorulara verecek cevabınız olmadığı için mi Yenikapı’ya gidemediniz? Yenikapı’ya getirdiğiniz, sonra bir gece yarısı operasyonuyla geri götürdüğünüz ve halen orada bulunan, görev yeri bilgileri ve plakaları elimizde olan araçları bir daha hizmete sokmayacağınızı düşünüyorum. İş yapmaya niyetiniz yoksa elbette ki araçların hepsi ihtiyaç fazlasıdır. Onun için siz bu araçların hepsini en iyisi iade edin. Çünkü görünüyor ki sizin iş yapmaya niyetiniz yok. Eğer hiçbir şey yapmayacaksanız, bütün araçlar hizmet fazlasıdır. Yenikapı’da dizilen araçların tamamının listesi burada. Bundan sonra bu araçları takip edeceğiz. Eğer bu araçları sokakta görürsek mahcup olursunuz.”

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“MİLLİ, YERLİ VE ÖZGÜR ÇOCUKLARDAN RAHATSIZ OLDUNUZ”

AKP İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB’nin aralarında Ensar, TÜGVA ve TÜRGEV'in de bulunduğu bazı vakıf ve derneklerle imzalanan protokollerin iptal edilmesini de eleştirerek “Vakıf ve dernekler üzerinden bir algı operasyonu yapılıyor. Sanki bu vakıflara oluk oluk paralar aktarıldı. Sanki bu vakıflara nakit para ödendi şeklinde bir algı operasyonu yapıyorsunuz. İBB’nin bu vakıf ve derneklere verdiği bir kuruş Türk Lirası yoktur. Bu vakıflarla, İBB’nin sadece yurtlarla ilgili kira ve tefrişle ilgili protokolleri var. Yurt açma gibi faaliyetlerde bir belediyenin vakıf ve derneklerle iş birliği yapması sizi niye rahatsız ediyor? Sizin rahatsız olduğunuz şey burada yetişen, milli, yerli ve özgür çocuklardır. Sizin meseleniz budur” dedi.

“YÜREĞİM BURKULDU”

Tevfik Göksu, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na getirilen Tayfun Kahraman ile ilgili de ağır eleştirilerde bulundu.

Özellikle İYİ Partililer dinlesin diyerek “Böyle bir ismin atandığını medyadan gördüğümde yüreğim burkuldu. Gezi olaylarında 2013 yılında terör örgütlerinin paçavrası altında gaz maskesi ile havaalanı dursun, boğaz köprüsü dursun diyen bir kişi bu şehrin neresini dönüştürecek” dedi.

“SOSYAL AHLAK YOKSUNLUĞU VE OLAĞANLAŞTIRILAN ÇÜRÜMÜŞLÜK”

Daha sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan söz alarak kiralık araç konusuna değindi.

Özkan “Aslında hepimizin çok iyi bildiği, bilmeyenlerimizin ise belki de hissettiği ancak dramatik boyutları konusunda bir türlü gözlerimizin tanıklığına başvuramadığımız bu araç israfının, bu büyük kamu zararının, sosyal ahlak yoksunluğunun ve olağanlaştırılan çürümüşlüğün boyutlarını çarpıcı bir şekilde görmüş bulunuyoruz. Allah bu usulsüzlüğü açığa çıkartanlardan bin kez razı olsun. Çok şükür bugünleri de gördük” dedi.

Özkan'ın konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını eleştirmesi üzerine gerginlik çıktı.

Özkan “Seçim dönemi beraber mücadele ettiğimiz ve mesai verdiğimiz Kaftancıoğlu hakkında vicdanlara sığmayan ve tamamen hukuktan uzak olarak verilen karar olmuştur. Kaftancıoğlu'nun yıllar önce attığı tweetlerin ve paylaşımların içeriğine elbette katılmak zorunda değiliz. Ancak bunların İstanbul seçiminin 3 ayda 2 defa kaybedilince hatırlanmış ve gündeme getirilmiş olmasını da vicdani ve samimi bulmuyoruz. 7 yıl öncenin hesabı sorulacaksa ‘ne istediler de vermedim' , ‘bitsin artık bu hasret' sözlerinin de hesabı sorulmalıdır” dedi.

Özkan'ın konuşması AKP grubu tarafından yuhalanınca meclisi yöneten İmamoğlu müdahale etti. İmamoğlu “Sizi daha nitelikli tavır ve davranışlara davet ediyorum. Alkışlarsınız, söz söylersiniz ama yuhalamak yakışmıyor” dedi.

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15 TEMMUZ UYARISI

Göksu'nun iptal edilen vakıf protokollerine ilişkin sözlerine de yanıt veren Özkan “İslam'da ruhbanlık sınıfı yoktur. Tarikatların vakıf adı altında ticari faaliyette bulunması yanlıştır. Sizin bahsettiğiniz bu vakıflarda dindar nesil yetişiyor lafınıza cevaben; bu vakıflarda yetişen benzer güruhlar 15 Temmuz'u yapmıştır. Yeni 15 Temmuzlara meydan vermemek için bu vakıflara yapılan yardım protokollerinin iptali yerinde bir karardır” diye konuştu.

“ARAÇLARI ORAYA ÇEKİNCE PEJMARDE Mİ OLDUNUZ?”

Göksu’nun eleştirilerine cevap veren CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da Göksu'nun konuşmasında işten çıkarmalarla ilgili bölümün 30-35 saniye sürdüğünü, kiralık araçlarla ilgili 3-4 dakika konuştuğunu belirterek “Araçlar insanlardan daha mı önemli? Araçları oraya çekince pejmürde mi oldunuz” diye sordu. İBB personelinin işten çıkarılmasının kendilerini mutlu etmediğini ama iki seçim arasında yapılan alımları da doğru bulmadıklarını söyleyen Subaşı, “Bu atılan çıkarılan arkadaşların iş bulma umutlarıyla oyun oynadınız siz. 150 bin kişiyi KHK ile işten çıkardınız. Buradaki arkadaşların bize akıl verecek kadar aklı varsa gitsinler o aklı Ankara’ya versinler. Bizim insanların haklarını arama konusunda hiçbir tereddütümüz yoktur. Başkanımız içlerinden temsilcilerini dinledi. Biz TOMA, cop anlayışımız yok. Sadece tekrarlıyorum, bu insanlar mağdurdur ama o insanları mağdur eden biz değiliz. Siz o insanların eve ekmek götürme düşünceleriyle oynadınız, onları mağdur ettiniz” diye konuştu.

“ŞEHİT GAZİ İŞİNİ KARIŞTIRMA”

Subaşı işten atmadıkları insanlar da olduğunu açıkladığı sırası gazi ve şehit yakınlarının işten çıkarılmadığını söylerken gerginlik yaşandı. AKP grubundan bir meclis üyesi “Şehit yakınları ve gazileri siyasete karıştırdıklarını” söylemesi üzerine İmamoğlu “Şehit gazi işini karıştırma. Sakin olun. İdare benim sakin olun. Şehit gazi işini siyasete karıştırdın dedin siyaset yaptın onun için çıkaramadın dedin. O kişi benim. Şehit gazi işini siyasete alet eden namerdin önde gidenidir” dedi. Subaşı konuşmasına devam ederek işe alımlar konusundaki eleştirilerini sürdürdü. AKP'li bir milletvekilinin Metro A.Ş‘de işe alındığı gün İBB'nin parası ile ABD'ye siyaset bilimi doktorası yapmaya gönderildiğini söyledi. İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın İGDAŞ'ta kaç akrabasının çalıştığını soran Subaşı, İSKİ'de soyadı “Göksu” olan 10'a yakın isim olduğunu bunların kaçının Tevfik Göksu'nun akrabası olduğunu sordu.

“GEZİ BİR DİRENİŞTİR”

Tayfun Kahraman'ın daire başkanı olmasına yönelik eleştirilere de sert şekilde yanıt veren Subaşı “Gezi olayları değil Gezi direnişi diyeceksiniz. Kahraman, Taksim Dayanışması üyelerindendir. Ülkeye, şehre, İstanbul'a nasıl sahip çıkılır en güzel şekilde gösterdiler. Orada gösterdiği yeteneklerini burada gösterecek. Kentsel dönüşüm bir rant kapısı olmayacak” dedi.

“HAKKANİYETLE ORADADIRLAR”

AKP İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tekrar söz aldığında Türkiye'de yaşayan tüm Göksu'ların akrabası olamayacağını, olsa bile soyadı Göksu olan kişilerin işe 14 yıl önce işe girdiğini kendisinin 10 yıllık belediye başkanı olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım ile ilgili iddianın ayrıntılarını bilmediğini belirten Göksu “Binali beyin kaç akrabası var orada bilmiyorum ama varsa da hakkaniyetle oradadırlar” dedi. Subaşı'nın Gezi ile ilgili sözlerinin kendisini ürküttüğünü dile getiren Göksu, “Paçavraların arkasında gaz maskesi ile açıklama yapan kişinin İstanbul'a hayır getireceğini düşünmüyorum” dedi.

GEÇMİŞTE ÖVDÜĞÜNÜZ İNSANLARDA YANILDINIZ

Atama ile ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “atamasına onay verdiğimi Tayfun Kahraman bu ülkenin bir akademisyenidir bir. Şu anda bu ülkenin bir devlet üniversitesinde eğitim görevlisidir iki. Akademik ünvanı vardır üç. Benim çok iyi bir dostumdur dört. Karakterine ve kişiliğine kefilim beş. Bir insanın sürecini irdelemeden hakarette bulunmanızı yadırgıyorum altı. Geçmişte çok övdüğünüz insanlarda yanıldığınız gibi şimdi de sövdüğünüz. insanlar konusunda yanılacaksınız” karşılığını verdi.

Ardından kürsüye gelen AKP'li meclis üyeleri de işçilerin işten atılması, araçların Yenikapı’da sergilenmesi ve bazı vakıf ve derneklerle yapılan protokollerin iptal edilmesini sert bir şekilde eleştirdi. Tartışmalar uzayıp, sözlü sataşmalar kesilmeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oturuma ara verdi.

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İŞÇİLER VE KİRALIK ARAÇLAR İÇİN KOMİSYON KURULUYOR

Aranın ardından mecliste gündeme geçildi ve AKP grubunun ek teklifleri oylandı. AKP Grup Sözcüsü Faruk Akkuş tarafından sunulan tekliflerin ilki meclis gün sayısı ile ilgili oldu. Meclisin 5 gün boyunca toplanmasına ilişkin önergelerinin temmuz ayında oya sunulmadığını ve bu durumu mahkemeye taşıdıklarını belirten Gökkuş, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. Gökkuş, bu önergelerinin gündeme alınmasını istedi.

AKP grubu, kamunun kullandığı araçlar konusundaki israfın araştırılması için ve işten atılan personel ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti. İlgili komisyonların AKP'li ve CHP'li üyelerinden oluşacak araştırma komisyonları 3 ay boyunca çalışıp meclise rapor sunması talep edildi. AKP grubunun teklifleri oybirliği ile gündeme alındı. AKP'nin seçim vaadi olan gençlere 10 GB ücretsiz internet hizmeti için de çalışma yapılması konusunda teklif sunuldu. Tekliflerin hepsi gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi. Tüm teklifler 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek meclis toplantısında karara bağlanacak.